خلاف عائلي.. الأمن يكشف واقعة "شقة قنا" وتبادل الاتهامات بالسرقة والتشهير

كتب : علاء عمران

01:44 م 27/04/2026

الأمن يكشف واقعة "شقة قنا" وتبادل الاتهامات بالسرق

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من أقاربها، وادعاء استيلائهم على شقتها وسرقة متعلقاتها بمساعدة قوة أمنية بمحافظة قنا.

تنفيذ حكم قضائي

وبالفحص، تبين أن قوة من مديرية أمن قنا قامت بتاريخ 22 من الشهر الجاري بتأمين تنفيذ حكم قضائي لصالح خالة القائمة على النشر ضد والدتها، يقضي بتسليم شقة سكنية بدائرة مركز شرطة فرشوط، وتم تسليم الشقة ومحتوياتها لخالتها على سبيل الأمانة.

بلاغات متبادلة

وعقب ذلك، حرر خال وخالة القائمة على النشر محضرًا ضدها لتعديها عليهما بالسب والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما قامت الخالة بتسليم هاتفها المحمول إلى مركز الشرطة لإثبات الواقعة.

اتهامات متبادلة

وفي المقابل، حررت القائمة على النشر محضرًا تتهم فيه خالها وخالتها بسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية وهاتفها المحمول، وبمواجهة الطرفين، تبادلا الاتهامات فيما بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

بدء تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة

هل انتحر ضياء العوضي أو تم تهديده؟.. محامي الأسرة يكشف التفاصيل

بعد الإفراج عنه.. القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة أعمال شغب في الجيزة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصراوي يكشف: هل يشاهد لاعبو الأهلي مباراة الزمالك وانبي؟
رياضة محلية

مصراوي يكشف: هل يشاهد لاعبو الأهلي مباراة الزمالك وانبي؟
هل ترتفع أسعار خدمات المحمول الفترة القادمة؟ الشعبة تجيب
اقتصاد

هل ترتفع أسعار خدمات المحمول الفترة القادمة؟ الشعبة تجيب
خطفت الأنظار.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز "Time 100"
الموضة

خطفت الأنظار.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز "Time 100"
مفاجآت في تحقيقات "حفل أكتوبر".. التنظيم عبر تطبيق والتذكرة تصل لـ900 جنيه
حوادث وقضايا

مفاجآت في تحقيقات "حفل أكتوبر".. التنظيم عبر تطبيق والتذكرة تصل لـ900 جنيه
حقيقة زواج أيمن بهجت قمر سرا بعد انفصاله عن زوجته.. الشاعر يرد
زووم

حقيقة زواج أيمن بهجت قمر سرا بعد انفصاله عن زوجته.. الشاعر يرد

ليس بالتقشف وحده.. كيف واجهت مصر وحكومات العالم أزمة النفط الكبرى؟
للمرفوضين في حجز شقق سكن لكل المصريين.. أبرز الأسباب وخطوات تقديم تظلم
تحذير مهم من الجيش.. أسلوب جديد للنصب مرتبط بالإجراءات التجنيدية
بعد جدل نظام ضياء العوضي.. ننشر "دليل الصحة" الغذائي لنمط حياة مثالي