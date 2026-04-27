كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من أقاربها، وادعاء استيلائهم على شقتها وسرقة متعلقاتها بمساعدة قوة أمنية بمحافظة قنا.

تنفيذ حكم قضائي

وبالفحص، تبين أن قوة من مديرية أمن قنا قامت بتاريخ 22 من الشهر الجاري بتأمين تنفيذ حكم قضائي لصالح خالة القائمة على النشر ضد والدتها، يقضي بتسليم شقة سكنية بدائرة مركز شرطة فرشوط، وتم تسليم الشقة ومحتوياتها لخالتها على سبيل الأمانة.

بلاغات متبادلة

وعقب ذلك، حرر خال وخالة القائمة على النشر محضرًا ضدها لتعديها عليهما بالسب والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما قامت الخالة بتسليم هاتفها المحمول إلى مركز الشرطة لإثبات الواقعة.

اتهامات متبادلة

وفي المقابل، حررت القائمة على النشر محضرًا تتهم فيه خالها وخالتها بسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية وهاتفها المحمول، وبمواجهة الطرفين، تبادلا الاتهامات فيما بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

