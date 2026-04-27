شهدت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الإثنين، تطورات جديدة في قضية مقتل الفتاة فاطمة ياسر خليل، المعروفة إعلاميًا بـ"عروس بورسعيد"، وذلك خللال ثاني جلسات محاكمة المتهمة بإنهاء حياتها، حيث استمعت المحكمة إلى شهادة الطبيب الشرعي بشأن ملابسات الوفاة.

وخلال الجلسة، أوضح الطبيب الشرعي أن الفحص كشف عن وجود انسكابات دموية في مؤخرة رأس المجني عليها، مشيرًا إلى أن هذه الإصابات قد تكون ناتجة عن التعرض للضرب باستخدام جسم صلب مثل "شومة"، أو نتيجة ارتطام الرأس بسطح صلب، مؤكدًا أنه لا يمكن من الناحية الفنية الجزم بسبب محدد لهذه الإصابات.

سبب الوفاة

وأشار خلال شهادته أمام المحكمة أن الوفاة جاءت نتيجة إصابة باسفكسيا الخنق، وذلك باستخدام "الشال" المرسل إلى الطبي الشرعي.

قرارات المحكمة

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد قررت في جلسة سابقة بتاريخ 30 مارس 2026 استدعاء الطبيب الشرعي وشهود الإثبات في القضية، ومن بينهم خطيب المجني عليها "محمود"، إلى جانب "ليلى" الشهيرة بـ"شهد"، للاستماع إلى أقوالهم.

طلبات الدفاع

وشهدت الجلسات السابقة توافقًا بين هيئة الدفاع عن المتهمة ومحامي أسرة المجني عليها على عدد من الطلبات، من أبرزها مناقشة الطبيب الشرعي، واستدعاء شهود الواقعة، وضابط التحريات.

تفاصيل القضية

وترجع أحداث الواقعة إلى فبراير 2026، حين عُثر على المجني عليها، البالغة من العمر 16 عامًا، جثة هامدة داخل منزل أسرة خطيبها أثناء تواجدها مع أسرتها لتناول الإفطار.

وأقرت المتهمة، زوجة شقيق خطيب المجني عليها، خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة، مشيرة إلى أن خلافًا حول شقة تطور إلى مشادة انتهت بإنهاء حياة المجني عليها.

