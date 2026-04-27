إعلان

شركة طيران فرنسية تلغي رحلاتها بسبب ارتفاع تكاليف الوقود

كتب : وكالات

01:34 م 27/04/2026 تعديل في 02:30 م

الخطوط الجوية الفرنسية-كيه إل إم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت شركة الطيران الفرنسية منخفضة التكلفة ترانسافيا، التابعة لمجموعة الخطوط الجوية الفرنسية-كيه إل إم، في وقت متأخر من مساء الأحد، إلغاء عدد من رحلاتها الجوية خلال شهري مايو ويونيو، بسبب ارتفاع تكاليف الوقود.

وأوضحت الشركة في بيان أن هذا القرار يأتي نتيجة "السياق الجيوسياسي الحالي في الشرق الأوسط وتداعياته على سعر وقود الطائرات"، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات تتضمن إلغاء بعض الرحلات.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن نسبة الرحلات التي تم إلغاؤها لا تتجاوز 2% من إجمالي برنامج الشركة خلال الشهرين المذكورين.

وأكدت ترانسافيا أن الركاب المتأثرين سيتمكنون من اختيار أحد البدائل، التي تشمل الحصول على قسيمة، أو استرداد كامل قيمة التذاكر، أو إعادة الحجز مجاناً، على أن يتم تقديم هذه الخيارات خلال 24 ساعة لمعظم الرحلات الملغاة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرحلات الجوية الوقود الشرق الأوسط حرب إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شئون عربية و دولية

اقتصاد

أخبار العقارات

أخبار

زووم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

