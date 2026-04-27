شركة طيران فرنسية تلغي رحلاتها بسبب ارتفاع تكاليف الوقود

أعلنت شركة الطيران الفرنسية منخفضة التكلفة ترانسافيا، التابعة لمجموعة الخطوط الجوية الفرنسية-كيه إل إم، في وقت متأخر من مساء الأحد، إلغاء عدد من رحلاتها الجوية خلال شهري مايو ويونيو، بسبب ارتفاع تكاليف الوقود.

وأوضحت الشركة في بيان أن هذا القرار يأتي نتيجة "السياق الجيوسياسي الحالي في الشرق الأوسط وتداعياته على سعر وقود الطائرات"، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات تتضمن إلغاء بعض الرحلات.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن نسبة الرحلات التي تم إلغاؤها لا تتجاوز 2% من إجمالي برنامج الشركة خلال الشهرين المذكورين.

وأكدت ترانسافيا أن الركاب المتأثرين سيتمكنون من اختيار أحد البدائل، التي تشمل الحصول على قسيمة، أو استرداد كامل قيمة التذاكر، أو إعادة الحجز مجاناً، على أن يتم تقديم هذه الخيارات خلال 24 ساعة لمعظم الرحلات الملغاة.