شهدت محكمة جنايات بنها، اليوم، لحظات إنسانية خلال ثاني جلسات محاكمة المتهمين في واقعة اتهام 6 أشخاص بخطف شاب والتعدي عليه بقرية ميت عاصم، حيث حضر المجني عليه «إسلام» الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة. وخلال الجلسة، بدا التأثر عليه، وظهرت علامات الانفعال والبكاء أثناء الاستماع لبعض الإجراءات.

استمرار نظر القضية

وتواصل المحكمة نظر القضية التي تتضمن اتهامات بالخطف والتعذيب وهتك العرض واستعراض القوة، في واقعة تعود تفاصيلها إلى اتهام 6 أشخاص بإجبار المجني عليه على ارتداء ملابس نسائية والتعدي عليه.

تفاصيل الواقعة وفق أمر الإحالة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اتهام المتهمين بالتعدي على المجني عليه وإجباره على ارتداء ملابس نسائية، بالإضافة إلى خطفه والتعدي عليه بدنيًا ونشر مقاطع مصورة للواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفقًا لما ورد في أمر الإحالة.

اتهامات استعراض القوة والاقتحام

وكشف أمر الإحالة أن جهات التحقيق أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بارتكاب عدة جرائم، من بينها استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد قبل المجني عليه “إسلام محمد” وذويه، حيث توجهوا إلى مسكنه واقتحموه نهارًا وأجبروه على ارتداء ملابس نسائية بقصد إذلاله والتشهير به.

اتهامات الخطف والتعذيب

وأضاف أمر الإحالة أن الواقعة اقترنت بجناية خطف المجني عليه بالقوة، حيث اقتاده المتهمون إلى مسكنهم بعيدًا عن أسرته، مع حيازة بعضهم لأسلحة بيضاء، إضافة إلى اتهامات بالتعذيب والتعدي عليه بالضرب واحتجازه دون وجه حق.

انتهاك الخصوصية ونشر المقاطع

كما أسندت النيابة إلى المتهمين تهمة هتك عرض المجني عليه بالقوة، والتعدي عليه بأدوات حادة، إلى جانب دخول مسكنه بالقوة، وانتهاك حرمة حياته الخاصة بتصويره داخل مكان خاص دون رضاه، ثم نشر المقاطع المصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.