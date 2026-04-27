أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، اليوم الإثنين، بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أجرى سلسلة من المشاورات الهاتفية "العاجلة" مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وعدد من كبار القادة العسكريين.

وتأتي هذه التحركات المكثفة للوقوف على تطورات الأوضاع الميدانية وبحث سُبل الرد على ما وصفته المصادر الإسرائيلية بـ"خروقات حزب الله المتكررة" في الجبهة الشمالية.

تطور تقني يُثير القلق

وفي سياق التطورات الميدانية، نقلت القناة "12 العبرية"، اليوم الإثنين، عن مصادر أمنية أن حزب الله بدأ باستخدام طائرات مسيّرة حديثة يتم توجيهها عبر الألياف الزجاجية وهو ما تسبب في حالة من "القلق والارتباك" داخل أروقة الجيش الإسرائيلي نظرا لصعوبة رصد هذه التقنية أو التشويش عليها بالوسائل التقليدية المستخدمة حاليا.

توترات أمنية متصاعدة في إسرائيل

وفي سياق متصل، قررت السلطات المحلية في شمال إسرائيل، وقف العملية التعليمية وحركة النقل في جميع البلدات المهددة بإطلاق النار من "الجبهة اللبنانية"، وذلك في إجراء احترازي يهدف لتأمين السكان في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة التي تشهدها المنطقة الحدودية منذ ساعات الصباح الأولى.

تخبط أمني وفقدان أثر مسيّرة

من جانبه أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا توضيحيا أشار فيه إلى أن بعض الإنذارات التي دوت كانت ناتجة عن "تشخيص خاطئ" لأنظمة الرصد، إلا أنه عاد وأكد في تحديث لاحق فقدان أثر طائرة مسيّرة مُعادية أُطلقت من لبنان باتجاه الجليل الغربي، مما أبقى حالة التوتر قائمة في المنطقة.

سياق الاتفاق الهش

يُذكر أن اتفاقا لوقف إطلاق النار كان قد دخل حيز التنفيذ 16 أبريل الجاري، بعد أسابيع من المواجهات العنيفة والغارات الجوية المكثفة التي بدأت فجر الثاني من مارس الماضي، إثر تصاعد العمليات العسكرية بين الطرفين.