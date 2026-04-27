أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية الدور الذي تقوم به وزارة العمل في تنفيذ برامج التدريب المهني المجاني داخل القرى والمراكز الأكثر احتياجًا، بما يسهم في إعداد وتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل وتوفير فرص تشغيل حقيقية، تنفيذًا لتوجهات الدولة الهادفة إلى بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.

دورة تدريبية بالعربة المتنقلة في منفلوط

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية العمل، برئاسة الدكتور حازم علي حسن وكيل وزارة العمل بأسيوط، نفذت من خلال إدارة التدريب المهني دورة تدريبية بالعربة المتنقلة في مجال التفصيل والخياطة بقرية بني رافع التابعة لمركز منفلوط، وذلك ضمن خطة الوزارة الهادفة إلى توصيل الخدمات التدريبية للفئات المستحقة بمختلف القرى.

اختبارات وشهادات ودعم للمتفوقين

وأشار المحافظ إلى أنه تم، في ختام الدورة، إجراء امتحان للمتدربين لقياس مستوى الأداء وتقييم المهارات المكتسبة خلال فترة التدريب، مع رصد الدرجات ومنحهم شهادات معتمدة، إضافة إلى تقديم شنط أدوات وماكينات خياطة للمتفوقين والأوائل، بما يعزز فرصهم في بدء مشروعات صغيرة أو الالتحاق بسوق العمل.

إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل

وأضاف اللواء محمد علوان أن الدورات التدريبية المجانية التي تنفذها وزارة العمل تمثل أحد المحاور المهمة لإعداد كوادر مدربة ومؤهلة وفق احتياجات سوق العمل داخل مصر وخارجها، فضلًا عن تمكين المتدربين من اكتساب مهن تساعدهم على العمل الحر وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

العربة المتنقلة نموذج فعال للخدمة

وأكد محافظ أسيوط أن العربة المتنقلة تُعد نموذجًا عمليًا وفعالًا في إيصال خدمات التدريب المهني إلى القرى الأكثر احتياجًا، حيث تساهم في تخفيف أعباء الانتقال عن المتدربين وتضمن سهولة حصولهم على فرص التدريب داخل نطاقهم الجغرافي.

دعم مستمر لتنمية مهارات الشباب

وشدد المحافظ على استمرار دعم المحافظة الكامل لكافة المبادرات والبرامج التي تستهدف تنمية مهارات الشباب ورفع كفاءتهم المهنية، مؤكدًا أن التدريب والتأهيل يمثلان أحد أهم أدوات التنمية وركيزة أساسية لتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للأسر الأولى بالرعاية.