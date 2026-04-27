أثار خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، حالة من الجدل بشأن مواعيد مباريات مرحلة التتويج في بطولة الدوري المصري الممتاز، منتقدًا عدم توحيد توقيتات اللقاءات بين الفرق المتنافسة.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك: "الفرق السبعة في مجموعة الحسم كان من المفترض أن تلعب في توقيتات موحدة تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، بحيث تقام جميع المباريات في نفس التوقيت، بدلًا من إقامة بعض المواجهات في الخامسة مساءً وأخرى في الثامنة".

وأضاف: "لا يصح أن نجد فرقًا خاضت جميع مبارياتها في توقيت الثامنة مساءً، بينما تلعب فرق أخرى في توقيتات مختلفة، وهو ما قد يؤثر على عدالة المنافسة".

الزمالك يتصدر جدول الدوري المصري

ويأتي ذلك في ظل إقامة مباريات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بمواعيد متباينة، حيث يلتقي الزمالك مع نادي إنبي في الخامسة مساءً على ملعب استاد القاهرة الدولي، فيما يواجه النادي الأهلي نظيره نادي بيراميدز في الثامنة مساءً على ملعب الدفاع الجوي.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة، يليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 44 نقطة، ثم الأهلي في المركز الثالث بنفس الرصيد مع أفضلية فارق الأهداف لصالح الفريق السماوي.