مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

- -
17:00

إنبي

الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ليفانتي

جميع المباريات

"فرق لعبت كل مبارياتها 8".. الغندور يثير الجدل بشأن مواعيد مباريات التتويج

كتب : محمد خيري

12:58 م 27/04/2026

خالد الغندور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثار خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، حالة من الجدل بشأن مواعيد مباريات مرحلة التتويج في بطولة الدوري المصري الممتاز، منتقدًا عدم توحيد توقيتات اللقاءات بين الفرق المتنافسة.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك: "الفرق السبعة في مجموعة الحسم كان من المفترض أن تلعب في توقيتات موحدة تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، بحيث تقام جميع المباريات في نفس التوقيت، بدلًا من إقامة بعض المواجهات في الخامسة مساءً وأخرى في الثامنة".

وأضاف: "لا يصح أن نجد فرقًا خاضت جميع مبارياتها في توقيت الثامنة مساءً، بينما تلعب فرق أخرى في توقيتات مختلفة، وهو ما قد يؤثر على عدالة المنافسة".

الزمالك يتصدر جدول الدوري المصري

ويأتي ذلك في ظل إقامة مباريات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بمواعيد متباينة، حيث يلتقي الزمالك مع نادي إنبي في الخامسة مساءً على ملعب استاد القاهرة الدولي، فيما يواجه النادي الأهلي نظيره نادي بيراميدز في الثامنة مساءً على ملعب الدفاع الجوي.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة، يليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 44 نقطة، ثم الأهلي في المركز الثالث بنفس الرصيد مع أفضلية فارق الأهداف لصالح الفريق السماوي.

الغندور الزمالك الأهلي الدوري المصري

أحدث الموضوعات

شئون عربية و دولية

مشاورات عاجلة في إسرائيل.. نتنياهو يبحث مع قادة الجيش تصعيد هجمات حزب الله

أخبار مصر

هل الخميس المقبل إجازة رسمية؟.. تفاصيل القرار الحكومي
الموضة

لا تليق بالحدث ومزعجة للعين.. أسوأ إطلالات النجمات في حفل جوائز "Time 100"
"فرق لعبت كل مبارياتها 8".. الغندور يثير الجدل بشأن مواعيد مباريات التتويج
رياضة محلية

"فرق لعبت كل مبارياتها 8".. الغندور يثير الجدل بشأن مواعيد مباريات التتويج
شئون عربية و دولية

متحدثة ترامب "حامل" وتغيب عن البيت الأبيض.. من هي كارولين ليفيت؟ (صور-

أخبار

المزيد

