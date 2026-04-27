تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، مشيعي جنازة اللواء كمال مدبولي، والد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس قدم خالص التعازي والمواساة للدكتور مصطفى مدبولي وأسرة الفقيد، داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

