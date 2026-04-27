إعلان

هل الخميس المقبل إجازة رسمية؟.. تفاصيل القرار الحكومي

كتب : أحمد الجندي

01:32 م 27/04/2026

اجازة -ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تزايدت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة حول موعد إجازة عيد العمال 2026، وسط حالة من الجدل بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بشأن ما إذا كان الخميس المقبل إجازة رسمية أم لا.

وفي هذا السياق، أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن يوم الخميس الموافق 7 مايو 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بدلًا من يوم الجمعة 1 مايو، وذلك بمناسبة عيد العمال.

وتشمل الإجازة جميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين بالقطاع الخاص وفقًا لما يقرره قانون العمل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إجازات مصر 2026 عيد العمال القطاع الخاص

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

