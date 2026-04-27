تزايدت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة حول موعد إجازة عيد العمال 2026، وسط حالة من الجدل بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بشأن ما إذا كان الخميس المقبل إجازة رسمية أم لا.

وفي هذا السياق، أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن يوم الخميس الموافق 7 مايو 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بدلًا من يوم الجمعة 1 مايو، وذلك بمناسبة عيد العمال.

وتشمل الإجازة جميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين بالقطاع الخاص وفقًا لما يقرره قانون العمل.