اليوم.. جنايات مستأنف دمنهور تحسم مصير قاتلي تاجر الماشية

كتب : أحمد نصرة

08:00 ص 27/04/2026

محاكمة تعبيرية

تعقد محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثانية، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبدالرحيم علي مرسي، وعضوية المستشارين محمد حسن حسين، وكارم محمود رزق، وحسين عادل محمد، جلسة النطق بالحكم على المتهمين بقتل تاجر ماشية، مقيم بمدينة سيوة بمحافظة مطروح، في القضية التي شهدتها مدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية

وكانت المحكمة قد قررت في الجلسة السابقة إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، وحددت جلسة اليوم 27 أبريل للنطق بالحكم النهائي في القضية.

تفاصيل الجريمة في أبو المطامير

تعود أحداث الواقعة إلى فبراير 2025، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغًا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد بوجود مشاجرة بين المجني عليه فتحي.ع، تاجر ماشية من سيوة، والمتهم الأول، بسبب خلافات مالية ومطالبته برد مبالغ مالية كان قد اقترضها منه.

مشاجرة انتهت بجريمة قتل

وتطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة، استعان خلالها المتهم الأول بآخر، وانهالا على المجني عليه بعدة طعنات نافذة وسط المارة بمدينة أبو المطامير، ما أدى إلى وفاته في الحال.

ضبط المتهمين وحكم أول درجة

وعقب الحادث، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما قضت محكمة جنايات دمنهور في وقت سابق بإعدامهما شنقًا، قبل أن يتم نظر الطعن أمام محكمة الجنايات المستأنفة.

جنايات مستأنف دمنهور أبو المطامير حوادث البحيرة تاجر ماشية سيوة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خيانة على "كوبري عرابي" في نص الليل.. كيف قادت الديون"فرارجي المنيرة" للإعدام
حوادث وقضايا

خيانة على "كوبري عرابي" في نص الليل.. كيف قادت الديون"فرارجي المنيرة" للإعدام
هاني وبن رمضان.. خماسي الأهلي مهددون بالغياب عن مواجهة الزمالك
رياضة محلية

هاني وبن رمضان.. خماسي الأهلي مهددون بالغياب عن مواجهة الزمالك
يشتبه في نقله المخدرات.. مقتل 3 أشخاص إثر ضربة أمريكية لقارب بالمحيط الهادئ
شئون عربية و دولية

يشتبه في نقله المخدرات.. مقتل 3 أشخاص إثر ضربة أمريكية لقارب بالمحيط الهادئ
"قبل مباراة الغد".. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري
رياضة محلية

"قبل مباراة الغد".. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري
الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة وشبورة مائية وفرص أمطار غدًا الإثنين
أخبار مصر

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة وشبورة مائية وفرص أمطار غدًا الإثنين

تحرك عاجل.. الاستثمار تحذر حراس العقارات من السمسرة بدون ترخيص
بعد قرار لجنة الأزمات.. تعرف على مواعيد فتح وغلق المحال العامة
العودة للمواعيد الطبيعة.. لجنة إدارة الأزمات تقرر إلغاء غلق المحلات في الحادية عشر مساءً
تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟