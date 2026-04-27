تعقد محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثانية، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبدالرحيم علي مرسي، وعضوية المستشارين محمد حسن حسين، وكارم محمود رزق، وحسين عادل محمد، جلسة النطق بالحكم على المتهمين بقتل تاجر ماشية، مقيم بمدينة سيوة بمحافظة مطروح، في القضية التي شهدتها مدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية

وكانت المحكمة قد قررت في الجلسة السابقة إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، وحددت جلسة اليوم 27 أبريل للنطق بالحكم النهائي في القضية.

تفاصيل الجريمة في أبو المطامير

تعود أحداث الواقعة إلى فبراير 2025، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغًا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد بوجود مشاجرة بين المجني عليه فتحي.ع، تاجر ماشية من سيوة، والمتهم الأول، بسبب خلافات مالية ومطالبته برد مبالغ مالية كان قد اقترضها منه.

مشاجرة انتهت بجريمة قتل

وتطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة، استعان خلالها المتهم الأول بآخر، وانهالا على المجني عليه بعدة طعنات نافذة وسط المارة بمدينة أبو المطامير، ما أدى إلى وفاته في الحال.

ضبط المتهمين وحكم أول درجة

وعقب الحادث، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما قضت محكمة جنايات دمنهور في وقت سابق بإعدامهما شنقًا، قبل أن يتم نظر الطعن أمام محكمة الجنايات المستأنفة.