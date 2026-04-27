إنقاذ حالة من فقدان البصر بمستشفى رمد كفر الشيخ- صور

كتب : إسلام عمار

08:21 ص 27/04/2026 تعديل في 08:21 ص
    خلال عمل اجراء الجراحة
    جانب من عمل الفريق الطبي
    الفحص
    اجراء الجراحة

نجح فريق طبي بمستشفى الرمد بكفر الشيخ، في إنقاذ حالة مرضية تٌعاني من مياه بيضاء متقدمة جدًا Mature Cataract، مصحوبة بارتفاع شديد في ضغط العين، وهي من الحالات الخطيرة التي قد تؤثر على العصب البصري وتؤدي إلى فقدان الإبصار إذا لم يتم التدخل السريع.

كشفت الفحوصات الطبية عن المريض لم يستجب للعلاج الدوائي المكثف لخفض ضغط العين، الأمر الذي استدعى التدخل الجراحي العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من القدرة البصرية.

وتم التعامل مع الحالة من خلال إجراء جراحة دقيقة لإزالة المياه البيضاء المتقدمة باستخدام تقنيات مناسبة لصلابة العدسة في هذه المرحلة، مع اتخاذ احتياطات خاصة نظرًا لارتفاع ضغط العين لتجنب أي مضاعفات أثناء الجراحة.

كما تم زرع عدسة داخل العين بنجاح بعد إزالة العدسة المعتمة بالكامل، مع متابعة دقيقة لضغط العين أثناء وبعد العملية لضمان استقراره.

وتبين أن التحدي الأكبر في هذه الحالة تمثل في صلابة العدسة الشديدة، وضعف الإبصار شبه الكامل، وارتفاع ضغط العين الذي يزيد من حساسية التدخل الجراحي، إلا أن العملية تمت بنجاح تام بفضل خبرة الفريق الطبي وكفاءته.

ووجه الفريق الطبي رسالة توعوية للمواطنين بأهمية عدم إهمال أعراض ضعف الإبصار أو آلام العين، مؤكدين أن التشخيص المبكر يلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على كفاءة الإبصار وتقليل المضاعفات.

كفر الشيخ مستشفى الرمد بكفر الشيخ فقدان البصر وزارة الصحة

وفاة اللواء كمال مدبولي والد رئيس الوزراء.. تعرف على موعد الجنازة والعزاء