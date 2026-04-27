لمدة 5 ساعات.. قطع الكهرباء عن قرى بأسيوط اليوم لأعمال الصيانة

كتب : محمود عجمي

08:30 ص 27/04/2026

قطع الكهرباء

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط بمحافظة أسيوط، عن فصل التيار الكهربائي عن قرية بني عدي والمناطق المجاورة لها بالكامل، اليوم الإثنين الموافق 26 أبريل، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

أعمال صيانة على الخط الرئيسي المغذي

وأوضحت الوحدة المحلية أن فصل التيار يأتي في إطار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية على الخط الرئيسي المغذي للقرية، بهدف تحسين كفاءة الشبكة الكهربائية وضمان انتظام الخدمة بالمنطقة.

إخطار رسمي من هندسة كهرباء منفلوط

وأكدت الوحدة المحلية أن القرار جاء بناءً على إخطار رسمي من هندسة كهرباء منفلوط، والتي شددت على أهمية إجراء أعمال الصيانة الدورية للحفاظ على استقرار التيار الكهربائي وتجنب الأعطال المفاجئة.

سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة في الدقهلية
