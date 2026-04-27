سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة في الدقهلية

هطلت أمطار متوسطة صباح اليوم الاثنين على مناطق متفرقة من مراكز ومدن وقرى محافظة الدقهلية.

وساد طقس مائل للبرودة على أنحاء محافظة الدقهلية مع هطول أمطار تسببت في اغراق الشوارع والطرق الرئيسية.

كانت هيئة الأرصاد الجوية قد أعلنت عن استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على اغلب أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة، أن فرص الأمطار ستكون متوسطة: على مناطق من محافظات السواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء وشمال الوجه البحري، قد تغزر وتكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 20% تقريبا على بعض المناطق على فترات متقطعة.