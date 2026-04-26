إصابة فني كهرباء بحروق في انفجار محول أثناء صيانته بالدقهلية

كتب : رامي محمود

08:01 م 26/04/2026

انفجار محول كهرباء

أصيب فني تشغيل محطات محولات ثالث بالشركة المصرية لنقل الكهرباء بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، جراء انفجار محول كهرباء أثناء قيامه بأعمال الصيانة بقرية الحصص التابعة لمركز شربين.

بلاغ الأجهزة الأمنية

تلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع انفجار داخل محول كهرباء بالقرية وإصابة فني خلال أعمال الصيانة.

انتقال قوات الأمن والإسعاف

انتقلت قوات مباحث مركز شربين وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين انفجار محول كهرباء أسفر عن إصابة الفني.

حالة المصاب

أسفر الحادث عن إصابة «محمود المرسى» 37 عامًا، فني تشغيل بمحطات المحولات، بحروق وسحجات وجروح متفرقة بالجسم.

نقل المصاب والتحقيقات

تم نقل المصاب إلى مستشفى شربين العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انفجار محول كهرباء كهرباء مصر إصابة فني كهرباء

