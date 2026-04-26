أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة ميدانية موسعة بمدينة شبرا الخيمة، لمتابعة تنفيذ عدد من مشروعات الأسواق الحضارية الجديدة، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في إطار جهود الدولة للارتقاء بالمظهر الحضاري ودعم المشروعات الصغيرة.

مشروع شارع 15 مايو

استهل المحافظ جولته بتفقد مشروع إنشاء باكيات ومحال تجارية بالجزيرة الوسطى لشارع 15 مايو، والذي يضم 45 باكية تجارية، حيث تجاوزت نسبة التنفيذ 90%، مؤكدًا أن المشروع يمثل نموذجًا متكاملًا للتطوير الحضري يستهدف القضاء على العشوائيات وتنظيم الأنشطة التجارية.

مشروع شارع أحمد عرابي

كما تفقد المحافظ مشروع إنشاء 20 باكية تجارية بشارع أحمد عرابي، مشيرًا إلى أنه سيتم طرحها للإيجار لصالح الشباب، بما يوفر فرصًا حقيقية لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ويدعم التمكين الاقتصادي.

أهداف المشروعات

أكد محافظ القليوبية أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية في استغلال الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى كيانات اقتصادية منتجة، تسهم في توفير فرص عمل وتحسين البيئة العمرانية ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية.

تعاون مع جهاز «مستقبل مصر»

وأشاد المحافظ بمستوى التنفيذ والتعاون مع جهاز مستقبل مصر، مؤكدًا أن هذه الأسواق ستسهم في إعادة الانضباط للشوارع وتوفير بدائل حضارية للباعة الجائلين، بما يحقق التوازن بين التنظيم الحضاري والحفاظ على مصادر رزق المواطنين.

المرافقون خلال الجولة

رافق المحافظ خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، من بينهم نواب المحافظ وأعضاء مجلس النواب ورؤساء الأحياء، إلى جانب مسؤولي جهاز مستقبل مصر.