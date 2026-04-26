بدأت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، ومحمد عبد المعز الغمراوي، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل، أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة التعدي على أب ونجله بقرية باسوس بالقناطر الخيرية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

طلب الدفاع بتأجيل الجلسة

وخلال الجلسة، طالب مصطفى جابر، دفاع المتهمين، بتأجيل نظر الدعوى للاطلاع والاستعداد، مشيرًا إلى أن القضية لم تُدرج على سجل الاستئناف إلا مؤخرًا وتم تحديد جلسة عاجلة لها، وهو ما يستلزم وقتًا كافيًا للتحضير.

مرافعة نارية للنيابة العامة

وقدمت النيابة العامة، ممثلة في المستشار كريم يحيي يوسف، مرافعة وصفت بالنارية، أكدت خلالها أن الواقعة هزت الرأي العام وانتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تقتصر على المجني عليهما فقط، بل أثارت حالة من الذعر بين المواطنين، واعتُبرت تعديًا سافرًا على القانون وهيبة الدولة.

تفاصيل الجريمة وظروفها

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين لم يراعوا حرمة شهر رمضان المبارك، ولم يكتفوا بالاعتداء على رجل أعزل، بل امتد الأمر إلى طفل صغير لم يتجاوز الخامسة من عمره، كان برفقة والده أثناء عودته من الصلاة، وتحولت لحظة العودة إلى مشهد رعب باستخدام الأسلحة النارية داخل منطقة سكنية.

إحالة المتهمين إلى الجنايات

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 6918 لسنة 2026 جنايات القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 809 لسنة 2026 كلي جنوب بنها، اتهام 7 أشخاص بالشروع في قتل المجني عليه ونجله، وحيازة أسلحة نارية "فرد وبندقية خرطوش" وذخائر، والتسبب في عاهة مستديمة لهما، إلى جانب استعراض القوة وإطلاق أعيرة نارية وسط منطقة سكنية وتعريض حياة المواطنين للخطر.

أسماء المتهمين والتحقيقات

وضمت قائمة المتهمين كلًا من: "أدهم ع أ"، "عبد الرحمن ع ع"، "يوسف ن ز"، "معتز ي ز" (هارب)، "عبد الشافي أ ع"، "شريف أ أ"، و"رفعت ع أ"، وجميعهم محبوسون عدا المتهم الهارب، فيما كشفت التحقيقات عن تعاطي بعضهم مواد مخدرة وقت ارتكاب الواقعة، وضبط عدد من الأسلحة المستخدمة في الجريمة.

