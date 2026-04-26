لقي شاب مصرعه، بينما أُصيب آخر، اليوم الأحد، إثر حادث انقلاب مركبة "تروسيكل" بطريق قرية الظهير الصحراوي التابعة لقرية العتمانية، داخل نطاق مركز البداري بمحافظة أسيوط.

إخطار أمني وتحرك فوري

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل على الطريق المشار إليه، مع وجود حالة وفاة ومصاب في موقع البلاغ.

انتقال الأجهزة الأمنية والإسعاف

وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز البداري إلى مكان الحادث للمعاينة والفحص، كما جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف للتعامل السريع مع الواقعة.

نتائج الفحص والمعاينة

وبالفحص الأولي، تبين وفاة الطالب محمود .ع، 15 عامًا، متأثرًا بإصابته، فيما أُصيب عمر .ع.ف، 14 عامًا، بإصابات متفرقة جراء الحادث.

الإجراءات الطبية والقانونية

جرى نقل المصاب إلى مستشفى البداري المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.