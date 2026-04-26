حولت سيدة من مركز تلا في محافظة المنوفية، ممتلكاتها الخاصة إلى مشروع خيري يخدم الأهالي، بعدما قررت بيع مشغولاتها الذهبية لتمويل إنشاء محطة تحلية مياه، في واقعة إنسانية لافتة أثارت تفاعلًا واسعًا.

300 جرام ذهب

قالت الحاجة فاطمة محمود أحمد العلايمي، 61 عامًا، لموقع مصراوي، إنها باعت نحو 300 جرام من الذهب، موضحة أنها بدأت ببيع نصف الكمية قبل شهر رمضان الماضي خلال شهر رجب، واحتفظت بجزء بسيط من المبلغ لتغطية احتياجاتها الشخصية، ثم حسمت قرارها ببيع الكمية المتبقية بالكامل لتوجيهها إلى العمل الخيري.

البحث عن تنفيذ المشروع

أوضحت الحاجة فاطمة أنها لم تكتفِ بفكرة التبرع فقط، بل سعت بنفسها لتنفيذ المشروع على أرض الواقع، حيث وكلت أحد الأشخاص للبحث عن مكان مناسب لإنشاء محطة تحلية مياه، حتى تواصلت معها إحدى الجمعيات الخيرية بمدينة تلا، وتسلمت المبلغ، وبدأت بالفعل أعمال الإنشاء لخدمة الأهالي وتوفير مياه نقية لهم.

الأهالي نصحوها تترك المال للورثة

وخلال حديثها، لم تتمالك الحاجة فاطمة دموعها، مؤكدة أن قرارها لم يكن سهلًا، خاصة في ظل نصائح كثيرة من المحيطين بها بعدم التبرع والاحتفاظ بالأموال للورثة، لكنها رفضت قائلة: "أنا عايزة أعمل حاجة لربنا والدنيا محدش واخد منها حاجة".

وأضافت بصوت متأثر:"أنا بعدي على قصور وأصحابها مش موجودين.. محدش واخد منها حاجة، ولا حد بينفع حد.. الأحسن نعمل ونتاجر مع ربنا عشان نبني لنفسنا في الآخرة".

رفضت ترك أموالها للورثة

أكدت أنها اتخذت قرارها عن قناعة تامة، موضحة أنها لا تسعى إلا لعمل الخير قبل رحيلها، وأنها فضلت توجيه ما تملكه لعمل نافع يبقى أثره بعد وفاتها، بدلًا من تركه دون ضمان الاستفادة الحقيقية منه.

بداية التنفيذ على الأرض

لفتت إلى أن المشروع دخل بالفعل مرحلة التنفيذ، بعد تسليم المبلغ للجمعية الخيرية، حيث يجري حاليًا العمل على إنشاء محطة تحلية المياه داخل مدينة تلا، لتكون مصدر خدمة مستمر للأهالي، خاصة في ظل الحاجة لمياه نظيفة.

سجل ممتد من العمل الخيري

جدير بالذكر أن الخطوة ليست الأولى في مسيرتها، حيث سبق لها التبرع بمنزلها لدعم جمعية أصدقاء مرضى الكبد في المنوفية، التابعة لمعهد الكبد القومي، كصدقة جارية على روح زوجها، في موقف يعكس توجهها الدائم نحو العمل الخيري.

تفاصيل التبرع بمنزلها

كانت الحاجة فاطمة أحمد العلايمي، التي تبلغ من العمر 61 عاماً من قرية تلا بمحافظة المنوفية، بمنزلها الذي تملكه لمعهد الكبد القومي بالمنوفية كصدقة جارية على روح زوجها.

وتبلغ مساحة المنزل 35 متراً عبارة عن غرفة وصالة ومطبخ وحمام وأنهت إجراءات التسليم رسمياً لإدارة المعهد.