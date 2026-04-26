5 مصابين في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي بأسيوط

كتب : محمود عجمي

10:28 ص 26/04/2026

أُصيب 5 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث تصادم وقع بين سيارة نقل وأخرى ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسيوط، وذلك أمام مدخل مركز الغنايم.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث مروري ووجود مصابين يستدعي تدخلًا عاجلًا.

وبالانتقال إلى موقع الحادث وإجراء الفحص، تبين اصطدام سيارة نقل وأخرى ملاكي، ما أسفر عن إصابة كل من: مينا. ي.ج (35 عامًا)، وسميره.ع.ع (50 عامًا)، واستر.س.ر (26 عامًا)، ويصا.م.ر (35 عامًا)، وكرولس.ي.ج(20 عامًا) وجميعهم مصابون بكدمات متفرقة في أنحاء الجسم.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الغنايم المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

