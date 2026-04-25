استضافت محافظة الفيوم فعاليات النسخة الثانية من رالي "رمال باها 2026"، الذي أُقيم في صحراء وادي الريان وسط أجواء مشمسة، وبمشاركة واسعة من المتسابقين والمنظمين، في حدث رياضي بارز يعكس ما تمتلكه المحافظة من مقومات طبيعية تؤهلها لاستضافة كبرى الفعاليات السياحية والرياضية.

مشاركة واسعة وتنظيم متكامل

شهد فعاليات الرالي، الذي شارك فيه نحو 80 متسابقًا، الدكتور معتز أحمد عبد الفتاح، مدير عام الإدارة العامة لتنشيط السياحة بالمحافظة، إلى جانب ممثلي الشركة المنظمة "بوصلة"، وذلك بالتعاون مع نادي السيارات والرحلات المصري.

وجرى استقبال المشاركين والترحيب بهم، مع توزيع كتيبات تعريفية بأهم المعالم السياحية والأثرية والبيئية في الفيوم، إلى جانب شرح تفصيلي لمسارات السفاري والأنشطة الصحراوية التي تتميز بها المحافظة.

الترويج للسياحة البيئية وسياحة المغامرات

يهدف السباق إلى تنشيط السياحة الرياضية، والترويج لمواقع السياحة البيئية داخل محمية وادي الريان، التي تتميز بطبيعة خلابة وتضاريس صحراوية متنوعة، ما يجعلها وجهة مثالية لمثل هذه الفعاليات.

وأكد الدكتور معتز أحمد عبد الفتاح اهتمام المحافظة باستقطاب هذا النوع من الأحداث، لما له من دور في إبراز المقومات السياحية والترويج لها محليًا ودوليًا.

الفيوم وجهة واعدة للفعاليات الدولية

من جانبه، أكد الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، أن المحافظة تمتلك إمكانات سياحية كبيرة يجري العمل على استثمارها بشكل مستمر، مشيرًا إلى تطوير عدد من المناطق السياحية وتعزيز الجذب السياحي الداخلي والخارجي.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم المزيد من الفعاليات والمهرجانات الرياضية الدولية، بما يدعم مكانة الفيوم كوجهة رائدة لسياحة المغامرات والسياحة الرياضية في مصر.