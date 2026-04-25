أثناء اللهو.. وفاة طفل غرقًا في مصرف مائي بشبرا الخيمة

كتب : أسامة علاء الدين

09:48 م 25/04/2026

وفاة طفل غرقًا في مصرف مائي

لقي طفل يُدعى فارس محمد مصرعه إثر سقوطه داخل مصرف مياه بعزبة مراد التابعة لدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أثناء لهوه مع أصدقائه، ما أدى إلى وفاته في الحال.

بلاغ وتحرك أمني

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بالحادث، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ للتعامل مع الواقعة.
وتمكنت القوات من انتشال الجثمان ونقله إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

التحقيقات والإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، كما قررت التصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية واستكمال التحريات.

حزن على مواقع التواصل

سادت حالة من الحزن بين أهالي المنطقة، وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى ساحات عزاء، حيث نعى روادها الطفل، داعين له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.

