روى عمر خالد، زوج الممرضة، تفاصيل اللحظات الأخيرة، موضحًا أنه حاول التواصل معها صباح يوم الواقعة دون رد، قبل أن تتصاعد الأمور داخل المستشفى، ويبدأ النداء عليها عبر ميكروفون المستشفى بعد اختفائها بشكل مفاجئ أثناء العمل.

وأضاف أن زملاءها لم يتمكنوا من الوصول إليها في البداية، وسط حالة من القلق، خاصة مع غيابها غير المعتاد خلال نوبة عملها.

لحظة العثور عليها

وأشار إلى أن شقيقته، وهي ممرضة تعمل في نفس المستشفى، تذكرت أن زوجته أخبرتها قبل اختفائها بأنها ستتوجه إلى الحمام، لتبدأ عملية البحث هناك، قبل أن يتم العثور عليها فاقدة الوعي داخل أحد الحمامات.

وأوضح أن الاتصال به تم في لحظات صدمة، مع تأكيد أن حالتها كانت حرجة ولم تكن تستجيب.

محاولات إنقاذ لم تنجح

نُقلت الممرضة فورًا إلى العناية المركزة، حيث استمرت محاولات الإنعاش قرابة ساعتين، إلا أنها كانت فاقدة النبض منذ اللحظات الأولى، ولم تنجح محاولات إنقاذها.

وأكد الزوج أنها لم تكن تعاني من أي أمراض، وأن وفاتها جاءت بشكل مفاجئ وصادم للجميع.

خلفية الواقعة

توفيت الممرضة، البالغة من العمر 26 عامًا، صباح يوم 20 أبريل داخل مستشفى بركة السبع المركزي، بعد أيام قليلة من استلام عملها في 7 أبريل، ما زاد من حالة الحزن بين زملائها وأهاليها.

صدمة داخل المستشفى

سادت حالة من الحزن داخل المستشفى، خاصة مع الحديث عن التزامها واجتهادها خلال فترة عملها القصيرة، لتتحول لحظات البحث عنها إلى قصة مأساوية انتهت بوفاتها.

اقرأ أيضًا...

