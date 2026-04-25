قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بقتل مواطن دهسًا بسيارته بمنطقة الدخيلة بحي العجمي، وذلك بغير سبق أو إصرار.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار ياسر أبو العينين بركات، والمستشار طارق محمد هريدي، وسكرتير المحكمة محمد البغدادي.

تفاصيل القضية

ترجع وقائع القضية رقم 10547 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا بورود بلاغ يفيد مشاجرة ودهس مواطن بسيارة بدائرة القسم.

مشاجرة بالحجارة

وكشفت التحقيقات نشوب مشاجرة بين طرفين بالأسلحة البيضاء والحجارة مستعرضين القوة على المارة، وإلقاء طرفي المشاجرة حجارة على مسكن المتهم "م.م.س" سائق.

دهس مواطن بالخطأ

ووفقًا لأوراق القضية، استقل المتهم سيارته واقتيادها صوب طرفي المشاجرة قاصدًا الاصطدام بهما دون تمييز فيما بينهما، إلا أنه اصطدم بالمجني عليه "ك.س.م " الذي تصادف تواجده بمحل الواقعة، ولم يكن طرفا في تلك المشاجرة.

قرار النيابة بشأن المتهم

جرى نقل المجني عليه إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، إلا أنه توفي متأثرا بإصابته.

حُرر محضر بقسم شرطة الدخيلة بالواقعة، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.