إعلان

شاب ينهي حياة والدته داخل منزل الأسرة في سوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

11:43 ص 25/04/2026

جثة - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قتل مريض نفسي والدته داخل منزل الأسرة بقرية أولاد يحيى بحري التابعة لمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، في جريمة مأساوية هزت أرجاء القرية وأثارت حالة من الصدمة والحزن بين الأهالي.

بلاغ بالعثور على جثة سيدة

تلقى مركز شرطة دار السلام بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة السيدة ثريا ع 56 عامًا، مذبوحة داخل منزلها بنجع العزبة، التابع لقرية أولاد يحيى بحري.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين صحة الواقعة، وتم فرض كردون أمني بمحيط المنزل.

التحريات تكشف المتهم

كشفت التحريات الأولية أن نجل المجني عليها، ويدعى صالح م 27 عامًا، ويعاني من اضطرابات نفسية، هو مرتكب الواقعة.

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

النيابة تباشر التحقيقات

وانتظرت الأجهزة الأمنية وصول النيابة العامة لإجراء المعاينة اللازمة لمناظرة الجثمان، تمهيدًا لنقله إلى المستشفى، واستكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الجريمة وأسبابها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سوهاج دار السلام مريض نفسي جريمة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم في 3 شركات صرافة.. بكام؟
أخبار البنوك

بموافقة المرشد.. مغادرة أول فوج إيراني لموسم الحج في ظل استمرار الحرب
أخبار المحافظات

بعد جدل ضياء العوضي.. فيديو قديم ليوسف منصور يحكي قصة تعافيه من السرطان
زووم

"أطمئنكم مهما تعاظمت التحديات" رسائل مهمة من الرئيس السيسي في ذكرى تحرير
مصراوى TV

غياب 12 لاعبا.. قمة الأهلي وبيراميدز تحت ضغط الإصابات والإيقافات
رياضة محلية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان