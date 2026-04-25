قتل مريض نفسي والدته داخل منزل الأسرة بقرية أولاد يحيى بحري التابعة لمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، في جريمة مأساوية هزت أرجاء القرية وأثارت حالة من الصدمة والحزن بين الأهالي.

بلاغ بالعثور على جثة سيدة

تلقى مركز شرطة دار السلام بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة السيدة ثريا ع 56 عامًا، مذبوحة داخل منزلها بنجع العزبة، التابع لقرية أولاد يحيى بحري.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين صحة الواقعة، وتم فرض كردون أمني بمحيط المنزل.

التحريات تكشف المتهم

كشفت التحريات الأولية أن نجل المجني عليها، ويدعى صالح م 27 عامًا، ويعاني من اضطرابات نفسية، هو مرتكب الواقعة.

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

النيابة تباشر التحقيقات

وانتظرت الأجهزة الأمنية وصول النيابة العامة لإجراء المعاينة اللازمة لمناظرة الجثمان، تمهيدًا لنقله إلى المستشفى، واستكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الجريمة وأسبابها.