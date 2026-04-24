طلقة واحدة أنهت حياته.. القبض على متهم بقتل شاب في الإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

10:51 م 24/04/2026

المجني عليه

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية في ضبط المتهم بقتل شاب في العشرينات من عمره باستخدام سلاح ناري "فرد خرطوش"، وذلك بمنطقة هدى شعراوي بدائرة القسم.

تفاصيل الجريمة

كشفت التحريات أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه، حيث تربص المتهم بالضحية في أحد شوارع المنطقة، قبل أن يطلق عليه عيارًا ناريًا أودى بحياته في الحال.

تشكيل فريق بحث

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث مكثف لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية الجاني وضبطه، مع التحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة.

ضبط المتهم والسلاح

وتمكنت قوة أمنية من تحديد مكان اختباء المتهم وضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة «فرد خرطوش».

بيانات المتهم والمجني عليه

وتبين أن المتهم يُدعى «جاسر. م» ويبلغ من العمر 16 عامًا، فيما المجني عليه «محمد. ع» من أبناء المنطقة ذاتها.

الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

مقتل شاب بالإسماعيلية مباحث الإسماعيلية جريمة قتل شاب

