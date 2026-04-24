كشف الدكتور باهر المعداوي، مدير مستشفى حميات دسوق بمحافظة كفر الشيخ، خلال محاضرة علمية ضمن فعاليات مؤتمر دسوق للكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية في نسخته الثامنة، عن واحدة من أغرب الحالات الطبية التي تم تشخيصها داخل المستشفى.

حالة نادرة تثير الاهتمام الطبي

استعرض مدير المستشفى حالة لرجل يبلغ من العمر 70 عامًا ويعمل سائقًا، كان يعاني من فقدان مفاجئ للوعي (إغماء) يستمر نحو 10 دقائق أثناء تناول الطعام، قبل أن يستعيد وعيه بشكل كامل، وقد تكررت الحالة خلال أسبوعين.

تشخيص خاطئ في البداية

أوضح أن المريض لجأ في البداية إلى طبيب مخ وأعصاب، حيث تم تشخيص حالته على أنها نوبات صرع، وصُرفت له أدوية مضادة للصرع دون إجراء الفحوصات اللازمة مثل الأشعة المقطعية أو الرنين المغناطيسي أو رسم المخ، وذلك لمدة أسبوعين.

ما هو مرض "إغماء البلع"؟

بيّن أن الحالة تُعرف طبيًا باسم "إغماء البلع"، وهي حالة نادرة من الإغماء الانعكاسي العصبي، تحدث مباشرة بعد البلع، نتيجة خلل في استجابة الجهاز العصبي اللاإرادي.

أسباب الحالة وآليتها

أرجع الأطباء أسباب الحالة إلى تحفيز زائد للعصب الحائر، وغالبًا ما يرتبط ذلك باضطرابات المريء مثل التشنج أو الارتجاع أو التضيق، إضافة إلى اضطرابات في ضربات القلب أو انخفاض ضغط الدم، ما يؤدي إلى نقص تدفق الدم إلى المخ وحدوث الإغماء.

محفزات النوبات

تشمل المحفزات المشروبات الباردة أو الغازية والأطعمة الصلبة، حيث يؤدي البلع إلى تنشيط منعكس عصبي يسبب بطء ضربات القلب، وبالتالي فقدان مؤقت للوعي.

الفحوصات والعلاج

أُجريت للمريض فحوصات شملت رسم القلب، وأشعة الباريوم على المريء والمعدة، ومنظار الجهاز الهضمي العلوي، لتأكيد التشخيص.

نصائح وتوصيات طبية

أوصى الأطباء بتجنب المحفزات الغذائية، وتناول وجبات صغيرة وسائلة، مع علاج الاضطرابات المسببة، وفي بعض الحالات قد يتطلب الأمر تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب (Pacemaker) في حال وجود أسباب قلبية مصاحبة.