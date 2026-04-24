وقع اليوم الجمعة حادث مروري مروع في منطقة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد، حيث أدى انقلاب سيارة ربع نقل على طريق "الداخلة – شرق العوينات" إلى إصابة شخصين بإصابات متفاوتة.

تفاصيل الحادث والإصابات

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين إلى مستشفى الداخلة العام نتيجة حادث مروري. وقع الحادث عند الكيلو 140، حيث انقلبت سيارة ربع نقل كانت تقل شخصين هما: مؤمن كامل عبداللطيف، 42 عامًا، مشرف عمال ومقيم بمحافظة سوهاج، ومصطفى محمود محمد، 33 عامًا، محاسب ومقيم أيضًا بمحافظة سوهاج.

التحقيقات والإجراءات

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.