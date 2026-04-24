إعلان

إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة نقل بشرق العوينات

كتب : محمد الباريسي

10:34 م 24/04/2026

انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الداخلة العوينات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وقع اليوم الجمعة حادث مروري مروع في منطقة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد، حيث أدى انقلاب سيارة ربع نقل على طريق "الداخلة – شرق العوينات" إلى إصابة شخصين بإصابات متفاوتة.

تفاصيل الحادث والإصابات

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين إلى مستشفى الداخلة العام نتيجة حادث مروري. وقع الحادث عند الكيلو 140، حيث انقلبت سيارة ربع نقل كانت تقل شخصين هما: مؤمن كامل عبداللطيف، 42 عامًا، مشرف عمال ومقيم بمحافظة سوهاج، ومصطفى محمود محمد، 33 عامًا، محاسب ومقيم أيضًا بمحافظة سوهاج.

التحقيقات والإجراءات

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث مروري انقلاب سيارة شرق العوينات مستشفى الداخلة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

زووم

رياضة محلية

مسرح و تليفزيون

رياضة عربية وعالمية

زووم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

