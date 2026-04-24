أمير قطر يبحث مع ترامب مستجدات وقف النار مع إيران وأمن الملاحة

كتب : وكالات

10:12 م 24/04/2026

دونالد ترامب وأمير قطر

قال الديوان الأميري القطري إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحثا خلاله مستجدات وقف إطلاق النار مع إيران.
وأوضح الديوان الأميري القطري، في بيان اليوم الجمعة أن أمير قطر بحث مع ترامب تداعيات الأوضاع على أمن الملاحة وسلاسل الإمداد.
وأضاف الديوان القطري، أن أمير قطر أكد خلال الاتصال على ضرورة خفض التوتر ودعم الحلول السلمية.
وأشار الديوان القطري، إلى أن أمير قطر شدد في الاتصال مع ترامب على استمرار التنسيق مع الشركاء لدعم جهود باكستان.

فيديو قد يعجبك



ترفض القيود.. 3 أبراج تفشل في تحمل الالتزام بالعلاقات والعمل
علاقات

ترفض القيود.. 3 أبراج تفشل في تحمل الالتزام بالعلاقات والعمل
بالفيديو.. إصابة 23 شخصا بينهم 10 من موظفي "البنتاجون" في حادث تصادم
شئون عربية و دولية

بالفيديو.. إصابة 23 شخصا بينهم 10 من موظفي "البنتاجون" في حادث تصادم
رياض الخولي وسماح أنور.. نجوم الفن في افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما
زووم

رياض الخولي وسماح أنور.. نجوم الفن في افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما
باكستان: وصول الوفد الإيراني إلى إسلام آباد لعقد اجتماعات مع القيادة العليا
شئون عربية و دولية

باكستان: وصول الوفد الإيراني إلى إسلام آباد لعقد اجتماعات مع القيادة العليا
مجدي الجلاد: الدولة قلبت قانون الأحوال الشخصية أهلي وزمالك؟ رد صادم من
أخبار مصر

مجدي الجلاد: الدولة قلبت قانون الأحوال الشخصية أهلي وزمالك؟ رد صادم من

