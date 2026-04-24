قال الديوان الأميري القطري إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحثا خلاله مستجدات وقف إطلاق النار مع إيران.

وأوضح الديوان الأميري القطري، في بيان اليوم الجمعة أن أمير قطر بحث مع ترامب تداعيات الأوضاع على أمن الملاحة وسلاسل الإمداد.

وأضاف الديوان القطري، أن أمير قطر أكد خلال الاتصال على ضرورة خفض التوتر ودعم الحلول السلمية.

وأشار الديوان القطري، إلى أن أمير قطر شدد في الاتصال مع ترامب على استمرار التنسيق مع الشركاء لدعم جهود باكستان.