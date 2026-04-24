إعلان

رشا نبيل: مفاوضات إسلام آباد محاطة بسياج من السرية

كتب : حسن مرسي

10:55 م 24/04/2026

الإعلامية رشا نبيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الإعلامية رشا نبيل، عن تفاصيل تغطيتها لمفاوضات إسلام آباد، مؤكدة أن الحديث عنها كان محاطا بسياج من السرية، والجميع كان يتساءل عن نجاح باكستان في تقريب وجهات النظر.

وأضافت نبيل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الصحفيين من مختلف دول العالم كانوا مهتمين بالرؤية المصرية للأزمة الأفغانية.

وأشارت الإعلامية رشا نبيل، إلى أن الغرف المغلقة في إسلام آباد كان الكلام فيها يدور حول النفوذ والسيطرة فقط، بعيدا عن العواطف.

وتابعت أن هناك تقديرا كبيرا لفكرة وجود إعلامي مصري في قلب إسلام آباد يغطي حدثا بهذه الخطورة.

من جانبه، قال عمرو أديب إن إسلام آباد كانت تلعب دور "الميزان"، والمفاوضات كانت تدور حول مين هيحكم كابل، والأطراف كان كل منهم شايف نفسه صاحب الحق المطلق.

وشدد مقدم "الحكاية" على أن الدور العربي في هذه الملفات موجود لكنه يحتاج إلى تنسيق أكبر لتحقيق نتائج ملموسة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رشا نبيل إسلام آباد مفاوضات أفغانية عمرو أديب

أحدث الموضوعات

رياضة محلية

علاقات

أخبار المحافظات

رياضة عربية وعالمية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

