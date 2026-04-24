تحولت مشادة داخل فناء مدرسة البساتين الابتدائية بقرية فيدمين التابعة لمركز سنهور القبلية بمحافظة الفيوم، إلى واقعة مؤسفة خارج أسوار المدرسة، بعدما أقدم طالب على الاعتداء على زميله باستخدام زجاجة زجاج، ما أسفر عن إصابته بجرح قطعي عميق استلزم إجراء 18 غرزة طبية.

بداية الواقعة

بدأت تفاصيل الحادث عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغًا من مأمور قسم شرطة سنهور القبلية، يفيد بتقدم ولي أمر الطالب «علي. م. إ» ببلاغ رسمي يتهم فيه طالبًا آخر «عمر. د. س» بالتعدي على نجله وإصابته.

مشادة داخل المدرسة

وأوضح ولي الأمر أن مشادة كلامية نشبت بين الطالبين داخل المدرسة، ما دفع أحد المدرسين للتدخل واحتواء الموقف، وتم توقيع عقوبة على الطالب المعتدي داخل المدرسة، إلا أن الخلاف لم ينتهِ عند هذا الحد.

الاعتداء أمام بوابة المدرسة

وأشارت التحريات الأولية وشهادات شهود العيان إلى أن الطالب المتهم انتظر زميله عقب انتهاء اليوم الدراسي أمام بوابة المدرسة، قبل أن يتجدد الخلاف، ويقوم بالاعتداء عليه باستخدام زجاجة زجاج، ما أدى إلى إصابته بجرح بالغ.

نقل المصاب والتحقيقات

جرى نقل الطالب المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، حيث خضع لعملية خياطة تطلبت 18 غرزة نتيجة عمق الإصابة.

وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 4331 جنح سنهور، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.