بعد إقبال متوسط.. غلق باب التصويت في انتخابات أطباء أسنان المنيا (صور)

أتمت أسرة الدكتور ضياء العوضي، عصر اليوم الجمعة، مراسم دفن جثمانه بمقابر العائلة بمدينة بلبيس في محافظة الشرقية، وذلك عقب وصوله من دولة الإمارات العربية المتحدة وحسم الجدل الرسمي حول أسباب وفاته.

جنازة مهيبة وتلقي العزاء

وشيع العشرات من الأهالي والأقارب جثمان الراحل إلى مثواه الأخير بمقابر "شلبي العوضي"، عقب أداء صلاة الجنازة بمدينة العبور بمحافظة القليوبية.

وفور انتهاء مراسم الدفن، اصطفت أسرة الفقيد على رأس المقبرة لتلقي واجب العزاء، وسط حالة من الحزن الشديد وانهيار عدد من أفراد أسرته الذين ودعوه بكلمات مؤثرة.

حسم الجدل: جلطة قلبية مفاجئة

وعلى مدار الساعات الماضية، تصدر اسم الدكتور ضياء العوضي محركات البحث عقب تداول فيديو سابق له أشار فيه إلى مخاوفه من "القتل"، إلا أن الجهات المختصة في مصر والإمارات حسمت الجدل رسمياً.

وأكدت التقارير الطبية الرسمية أن الوفاة طبيعية تماماً ولا توجد أي شبهة جنائية، موضحة أن السبب الطبي يرجع إلى تعرضه لـ "جلطة قلبية مفاجئة" أدت إلى وفاته في مدينة دبي.

محطات في حياة "طبيب نظام الطيبات"

يُذكر أن الراحل كان يعمل محاضراً سابقاً بكلية الطب بجامعة عين شمس، واكتسب شهرة واسعة ومثيرة للجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب ترويجه لنظام غذائي عُرف بـ "نظام الطيبات" أو "الطيران"، وهو ما أثار انقساماً كبيراً في الأوساط الطبية انتهى بقرار شطب اسمه من نقابة الأطباء.

الوداع الأخير

وكان الدكتور ضياء سافر إلى الإمارات مؤخراً قبل أن تنقطع أخباره لأيام، لتنتهي رحلته اليوم بمواراة جثمانه الثرى بين أهله وذويه في مسقط رأسه بالشرقية، تاركاً وراءه حالة من النقاش الواسع حول آرائه الطبية ومسيرته التي انتهت بهدوء في الغربة.



