شهدت لحظات خروج جثمان الدكتور ضياء العوضي من مسجد التوحيد بمدينة العبور مشاهد إنسانية مؤثرة، حيث خيمت حالة من الحزن الشديد على أسرة الفقيد، ولم يتمالك بعضهم نفسه من شدة التأثر أثناء وداعه الأخير، وسط دموع ودعوات صادقة بالرحمة والمغفرة.

صلاة الجنازة وحضور كثيف

أُقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة داخل مسجد التوحيد، وسط حضور كبير من الأهالي والأصدقاء ومحبي الفقيد، الذين حرصوا على المشاركة في توديعه، في أجواء خيمت عليها مشاعر الحزن والأسى.

تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير

وعقب انتهاء الصلاة، انطلق موكب الجنازة متجهًا إلى مقابر جمعية النور خلف منطقة العبور على طريق بلبيس بمحافظة الشرقية، حيث ووري الجثمان الثرى وسط حضور كبير من المشيعين، الذين دعوا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.