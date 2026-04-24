أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة ميدانية موسعة لتفقد معدلات تنفيذ مشروع إنشاء السوق الحضري للخضار والفاكهة بمنطقة الكوم الأحمر التابعة لمركز البداري، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم جهود التنمية الشاملة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة عبد الرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة البداري ونوابه، إلى جانب ممثلي الشركة المنفذة وعدد من القيادات التنفيذية، حيث استمع إلى عرض تفصيلي حول نسب التنفيذ الحالية ومراحل العمل الجاري تنفيذها بالمشروع.

مواصفات السوق وتكلفة التنفيذ

واستعرض محافظ أسيوط الموقف التنفيذي للمشروع، الذي يُعد إضافة نوعية لمنظومة التجارة بالمنطقة، حيث يقام السوق على مساحة 20 ألف متر مربع، بتكلفة تقديرية تبلغ 115 مليون جنيه، ويضم 75 محلًا تجاريًا بمساحات متنوعة، إضافة إلى مبنى إداري وثلاجة مركزية لحفظ المنتجات الزراعية.

دور السوق في دعم الزراعة والتجارة

وأكد المحافظ أهمية المشروع في خدمة مركز البداري والمناطق المحيطة، خاصة في ظل ما تشتهر به المنطقة من محاصيل مميزة، وعلى رأسها الرمان والموالح، مشيرًا إلى أن السوق سيسهم في فتح آفاق جديدة لتسويق المنتجات الزراعية وتنشيط الحركة التجارية واستقرار الأسعار.

واطلع اللواء محمد علوان على آليات تشغيل السوق وطرحه للاستثمار، موجهًا بضرورة الالتزام بكافة المواصفات الفنية والمعايير الهندسية المعتمدة، وسرعة الانتهاء من الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد لضمان بدء التشغيل في أقرب وقت.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يأتي ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الممول جزئيًا من البنك الدولي، ويعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة الأسواق وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح أن السوق تم تصميمه وفق أحدث الاشتراطات الهندسية، وتحت إشراف مديرية الإسكان، بما يوفر بيئة منظمة وآمنة لتداول السلع الغذائية، ويحافظ على الصحة العامة، ويسهّل حركة المواطنين داخل السوق.

فرص عمل ودعم الاقتصاد المحلي

وأضاف محافظ أسيوط أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة متكاملة لإنشاء أسواق حضرية بمختلف المراكز، بما يحقق مردودًا اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز تنافسية المنتجات الزراعية المحلية.

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على ضرورة تكثيف وتيرة العمل خلال المرحلة المقبلة، وسرعة استكمال التجهيزات النهائية، تمهيدًا لدخول المشروع الخدمة في أقرب وقت لخدمة أهالي مركز البداري والمناطق المجاورة.