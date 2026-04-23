شهد طريق الإسماعيلية - السويس الصحراوي، بالقرب من نطاق مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، حادثًا مروعًا أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخر، إثر تصادم عنيف بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية، أعقبه اشتعال النيران في السيارة عقب الحادث مباشرة، ما تسبب في حالة من الذعر بين قائدي السيارات على الطريق.

تفاصيل الواقعة واستجابة الإسعاف

تعود بداية الواقعة إلى تلقي الأجهزة المعنية بلاغًا بوقوع تصادم شديد على الطريق، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث كشفت المعاينة الأولية عن تصادم قوي أدى إلى تهشم المركبتين واندلاع حريق في السيارة الملاكي نتيجة شدة الاصطدام.

خسائر بشرية وإصابة خطيرة

أسفر الحادث عن مصرع شخصين في الحال متأثرين بإصاباتهما البالغة، بينما أُصيب شخص ثالث بإصابات متفرقة، وتم تقديم الإسعافات الأولية له في موقع الحادث قبل نقله إلى قسم الطوارئ بمستشفى فايد المركزي لتلقي العلاج اللازم تحت إشراف الفريق الطبي.

نقل الجثامين واتخاذ الإجراءات القانونية

تم نقل جثماني المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى فايد المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، لحين استكمال الإجراءات القانونية والتصريح بالدفن.

تحركات أمنية وتحقيقات عاجلة

انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة فايد إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني ورفع آثار التصادم والحطام من نهر الطريق، إلى جانب إخماد آثار الحريق وإعادة تسيير الحركة المرورية.

وباشرت الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وبيان مدى وجود شبهة إهمال أو تجاوز للسرعات المقررة، في إطار جهود الحد من حوادث الطرق.