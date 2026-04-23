متحدث الوزراء: قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يعزز المواطنة

كتب : حسن مرسي

09:15 م 23/04/2026

المستشار محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يحمل العديد من المميزات، مؤكدًا أن وزارة العدل أجرت حوارًا مجتمعيًا موسعًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

تفاصيل إعداد قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

أضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن لجنة متخصصة تم تشكيلها لهذا الغرض، والمشروع يهدف إلى تجميع القواعد التي تنظم شؤون الأسرة المسيحية في أداة تشريعية واحدة.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن المشروع يتميز بسهولة التبويب وسلاسة الصياغة، لتسهيل عملية عرضه وفهمه ومتابعته.

وتابع "الحمصاني"، أن من أبرز ما يؤكد عليه المشروع هو ترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة بين المواطنين أمام القانون.

وشدد المستشار محمد الحمصاني، على أن المسائل التي لا ترتبط بأصول عقائدية يتم التعامل معها بصورة موحدة بين جميع المواطنين.

وأكد متحدث مجلس الوزراء، أن بعض الصياغات جاءت متوازية مع مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين المتوقع إقراره خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

نهاد أبو القمصان: "قانون الأسرة مش اجتماعي صافي لكن صراع قوة" (فيديو)

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حدث في 8 ساعات| قرارات مرتقبة بشأن العمل عن بُعد.. وتحذير من الشبورة الكثيفة
أخبار مصر

حدث في 8 ساعات| قرارات مرتقبة بشأن العمل عن بُعد.. وتحذير من الشبورة الكثيفة
فيديو مفبرك يثير الجدل.. الأمن يكشف حقيقة فوضى أسوان ويضبط ناشره
حوادث وقضايا

فيديو مفبرك يثير الجدل.. الأمن يكشف حقيقة فوضى أسوان ويضبط ناشره
لحظة بلحظة.. الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري ( 0 - 0 )
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري ( 0 - 0 )
محمد صلاح يشارك متابعيه صورًا جديدة قبل مباراة كريستال بالاس
رياضة عربية وعالمية

محمد صلاح يشارك متابعيه صورًا جديدة قبل مباراة كريستال بالاس
بالصور| رانيا يوسف تستمتع بإجازتها في إسبانيا من متحف دالي
زووم

بالصور| رانيا يوسف تستمتع بإجازتها في إسبانيا من متحف دالي

إيران: نقل طاقم السفينة الإيرانية التي احتجزها الأمريكيون إلى سلطنة عمان
لماذا قفز الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم؟
الأرصاد: طقس بارد ليلًا وشبورة كثيفة وأمطار متوقعة الأيام المقبلة