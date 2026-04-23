لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة بنها تفتح آفاقًا جديدة مع جامعة أوبودا بالمجر

كتب : أسامة علاء الدين

10:54 ص 23/04/2026 تعديل في 10:55 ص
    جامعة بنها تفتح آفاقًا جديدة مع جامعة أوبودا بالمجر
    جامعة بنها تفتح آفاقًا جديدة مع جامعة أوبودا بالمجر
    جامعة بنها تفتح آفاقًا جديدة مع جامعة أوبودا بالمجر

أعلن جامعة بنها، برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي، عن قيام وفد من الجامعة بزيارة إلى جامعة أوبودا بالمجر، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات الأكاديمية بين الجانبين.

مشاركة قيادات كليات الهندسة

ضم وفد الجامعة كلًا من الدكتورة زينب فيصل، عميدة كلية الهندسة ببنها، والدكتور محمد سعيد، عميد كلية الهندسة بشبرا، حيث جاءت الزيارة ضمن برنامج إيراسموس، بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات العمارة والهندسة المدنية.

دعم الشراكات الدولية والبحث العلمي

وأكد رئيس الجامعة أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الجامعة على دعم الشراكات الدولية، وتعزيز جودة العملية التعليمية والبحثية بما يتماشى مع المعايير العالمية، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات مع المؤسسات التعليمية المتميزة.

استقبال رسمي وبحث فرص التعاون

تضمن برنامج الزيارة استقبالًا رسميًا بمكتب نائب رئيس الجامعة، حيث تم تقديم عرض تعريفي عن جامعة أوبودا ومجالاتها البحثية، إلى جانب مناقشة فرص التعاون المشترك في عدد من التخصصات الهندسية.

جولات ميدانية داخل المعامل المتخصصة

كما شمل البرنامج زيارة معهد الهندسة المدنية والمعمارية، وعقد لقاءات مع أعضاء هيئة التدريس، تم خلالها عرض نظام الدراسة ونماذج من المشروعات المتميزة، بالإضافة إلى جولة داخل المعامل المتخصصة مثل معامل التربة والهيدروليكا، للاطلاع على الإمكانيات البحثية والتطبيقية المتقدمة.

جامعة أوبودا.. صرح تقني عريق

يُذكر أن جامعة أوبودا تقع في بودابست، وتأسست عام 1879، وتعد من أبرز الجامعات التقنية في المجر، حيث تتميز بتركيزها على مجالات الهندسة وعلوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي، وتصنف ضمن أفضل الجامعات على مستوى الدولة.

