ارتفاع كبير في سعر اليورو مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

12:00 م 23/04/2026 تعديل في 12:09 م

ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 23-4-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا ارتفعت أسعار اليورو اليوم؟

ارتفعت أسعار اليورو اليوم بعد ارتفاع سعر الدولار مدفوعا بمخاوف مرتبطة بفشل وقف الحرب واستمرار الصراع الأمريكي الإيراني بالمنطقة مما أدى إلى عودة الأجانب للخروج مجددا بشكل جزئي.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 61.39 جنيه للشراء، بزيادة 53 قرشًا، و61.62 جنيه للبيع، بزيادة 50 قرشًا.

بنك مصر: 61.41 جنيه للشراء، بزيادة 55 قرشًا، و61.63 جنيه للبيع، بزيادة 51 قرشًا.

بنك القاهرة: 61.39 جنيه للشراء، بزيادة 51 قرشًا، و61.62 جنيه للبيع، بزيادة 49 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 61.4 جنيه للشراء، بزيادة 53 قرشًا، و61.63 جنيه للبيع، بزيادة 50 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 61.38 جنيه للشراء، بزيادة 49 قرشًا، و61.62 جنيه للبيع، بزيادة 46 قرشًا.

