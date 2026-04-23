تعيين وكلاء ورؤساء أقسام لتعزيز المنظومة التعليمية بجامعة بنها

كتب : أسامة علاء الدين

10:48 ص 23/04/2026

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، قرارات بتعيين عدد من وكلاء الكليات لشؤون التعليم والطلاب، حيث شملت القرارات تعيين الدكتور حامد الزعبلاوي، الأستاذ بقسم البساتين بكلية الزراعة، وكيلاً للكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد المعداوي، الأستاذ بقسم القانون المدني بكلية الحقوق، وكيلاً للكلية لشؤون التعليم والطلاب، وكذلك تعيين الدكتورة أمل محمد، الأستاذ بقسم طب الأحياء المائية بكلية الطب البيطري، وكيلاً للكلية لشؤون التعليم والطلاب.

كما تضمنت القرارات تكليف الدكتور محمود عبد الغني، الأستاذ المساعد بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق، بالقيام بأعمال وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حركة تعيينات برئاسة الأقسام العلمية

وفي إطار دعم الهيكل الأكاديمي، شملت القرارات تعيين الدكتور محمد جودة، الأستاذ بقسم الإحصاء والرياضة والتأمين بكلية التجارة، رئيساً لمجلس القسم، وتعيين الدكتورة مروة سعيد، الأستاذ بقسم الباثولوجيا بكلية الطب البشري، رئيساً لمجلس القسم.

كما تم تعيين الدكتور هيثم أحمد، الأستاذ بقسم نظريات وتطبيقات رياضات المنازلات بكلية علوم الرياضة، رئيساً لمجلس القسم.

تكليفات بأعمال رؤساء أقسام

وتضمنت القرارات أيضاً تكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس بالقيام بأعمال رؤساء أقسام، حيث تم تكليف الدكتورة سارة محمود، الأستاذ المساعد بقسم الذكاء الاصطناعي بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بأعمال رئاسة مجلس القسم، وكذلك تكليف الدكتور أيمن مصطفى، الأستاذ المساعد بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب، بأعمال رئاسة مجلس القسم.

كما شملت التكليفات قيام الدكتور محمد معوض، الأستاذ بقسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق، بأعمال رئاسة مجلس القسم.

دعم تطوير العملية التعليمية

تأتي هذه القرارات في إطار حرص إدارة جامعة بنها على ضخ دماء جديدة في المناصب القيادية الأكاديمية، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الأداء داخل الكليات، وتحقيق أهداف الجامعة في التميز العلمي وخدمة المجتمع.

