اندلع حريق داخل شقة سكنية في منطقة إمبابة، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

النجدة تتلقى بلاغًا بحريق شقة سكنية

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية في إمبابة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موق عالحريق وتمت عملية الإخماد.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطني الشقة لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

اقرأ أيضا:

