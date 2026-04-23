واصل سعر الدولار الارتفاع مقابل الجنيه بقيمة تتراوح بين 41 و57 قرشًا، بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 23-4-2026، مقارنة ببداية التعاملات، بحسب آخر تحديث لأسعار الصرف المنشورة على مواقع 3 بنوك كبرى.

اقرأ أيضًا:

تدفقات الأموال الساخنة تخطت 3 مليارات دولار بمصر وسط انحسار التوترات الإقليمية

لماذا ارتفع سعر الدولار اليوم؟

بدأ الدولار في الارتفاع بشكل مفاجئ من أمس بعد مخاوف مرتبطة بفشل وقف الحرب واستمرار الصراع الأمريكي الإيراني بالمنطقة مما أدى إلى عودة الأجانب للخروج مجددا بشكل جزئي.

سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في 3 بنوك

البنك الأهلي المصري:

52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع، بزيادة 56 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

52.53 جنيه للشراء، و52.63 جنيه للبيع، بزيادة 57 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

52.37 جنيه للشراء، و52.47 جنيه للبيع، بزيادة 41 قرشًا للشراء والبيع.