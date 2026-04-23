قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

10:35 ص 23/04/2026 تعديل في 12:12 م

سعر الدولار

واصل سعر الدولار الارتفاع مقابل الجنيه بقيمة تتراوح بين 41 و57 قرشًا، بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 23-4-2026، مقارنة ببداية التعاملات، بحسب آخر تحديث لأسعار الصرف المنشورة على مواقع 3 بنوك كبرى.

لماذا ارتفع سعر الدولار اليوم؟

بدأ الدولار في الارتفاع بشكل مفاجئ من أمس بعد مخاوف مرتبطة بفشل وقف الحرب واستمرار الصراع الأمريكي الإيراني بالمنطقة مما أدى إلى عودة الأجانب للخروج مجددا بشكل جزئي.

سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في 3 بنوك

البنك الأهلي المصري:

52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع، بزيادة 56 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

52.53 جنيه للشراء، و52.63 جنيه للبيع، بزيادة 57 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

52.37 جنيه للشراء، و52.47 جنيه للبيع، بزيادة 41 قرشًا للشراء والبيع.

