حقق تعليم جنوب سيناء إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل نجاحاته، بعدما حصد المركز الثاني على مستوى الجمهورية بنسبة اجتياز بلغت 88.9% في برنامج البرمجة، إلى جانب تحقيق معدل تفاعلية مرتفع على المنصة، وهو ما يُعد إنجازًا لافتًا في ظل الكثافة السكانية المحدودة للمحافظة مقارنة بباقي المحافظات.

المشرفين على المسابقة

واستطاع الطلاب حصد المركز خلال اللقاء التحفيزي الذي نظمته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة، بحضور المشرفين على منصة البرمجة من معلمي وموجهي الحاسب الآلي بمختلف المديريات التعليمية، إلى جانب ممثلي الجانب الياباني الشريك في تنفيذ ودعم البرنامج، وذلك في إطار التعاون الدولي لتنمية مهارات البرمجة والتفكير الرقمي لدى الطلاب.

تسليم الكأس

وخلال فعاليات اللقاء، جرى تسليم كأس المركز الثاني على مستوى الجمهورية إلى عبير نايل، موجه عام الحاسب الآلي بمديرية تعليم جنوب سيناء، وعزيزة الشام، مدير التعليم الثانوي، وشيماء السيد صابر، معلمة الحاسب الآلي بمدرسة الأمل الرسمية للغات وسفيرة المحافظة في مجال البرمجة؛ تقديرًا لجهودهم في دعم وتفعيل المنصة داخل مدارس جنوب سيناء.

التوجيه بمواصلة دعم الطلاب

وقدمت الدكتورة وفاء رضا، مدير تعليم جنوب سيناء، التهنئة لطلاب المحافظة المشاركين في برنامج البرمجة، مشيدةً بجهود فريق العمل من موجهي ومعلمي الحاسب الآلي، خاصة في مرحلة التعليم الثانوي، مؤكدةً أهمية الاستمرار في دعم الطلاب وتوسيع قاعدة المشاركة لتحقيق مراكز متقدمة خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وبناء مجتمع المعرفة.

إشادة الجانب الياباني

ومن جانبها، قالت عبير نايل، موجه عام الحاسب الآلي، إن إشادة الجانب الياباني بمستوى طلاب جنوب سيناء تعكس حجم الجهد المبذول من المعلمين والموجهين، مشيرةً إلى أن نسب التفاعل المرتفعة على المنصة تعكس وعي الطلاب بأهمية تعلم البرمجة باعتبارها من مهارات المستقبل، فضلًا عن دورها في تنمية التفكير المنطقي والإبداعي.

جنوب سيناء الأكثر تفاعلية واستجابة للتعليمات الفورية

وأضافت عزيزة الشام، مدير التعليم الثانوي، أن جنوب سيناء كانت المحافظة الأكثر تفاعلية واستجابة للتعليمات الفورية، مشيرةً إلى أن إتقان الطلاب لمهارات البرمجة يؤهلهم بشكل أكبر لسوق العمل مستقبلًا، فضلًا عن إتاحة فرص تدريب للمتفوقين داخل كبرى شركات البرمجة.