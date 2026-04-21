بيان رسمي من طب أسنان المنوفية يوضح أسباب واقعة مع

كشف بيان رسمي صادر عن كلية طب الأسنان بجامعة المنوفية تفاصيل جديدة بشأن واقعة إصابة عدد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس داخل أحد معامل الكلية، مؤكدًا عدم وجود أي تسريب لغاز ثاني أكسيد الكربون، وأن ما حدث جاء نتيجة تشغيل نظام الإطفاء الذاتي بالخطأ.

سبب الواقعة

أوضح الدكتور صلاح حجازي عميد الكلية، أن مراجعة كاميرات المراقبة أظهرت قيام أحد الطلاب بالضغط على زر الإطفاء الذاتي الموجود بجوار المعامل، وهو المخصص للاستخدام في حالات الحريق فقط، ما أدى إلى تفعيل النظام الذي يطلق تحذيرًا لمدة 30 ثانية، ثم يبعث غاز ثاني أكسيد الكربون لإخماد الحرائق، وهو ما تسبب في الواقعة.

إخلاء فوري وتحرك سريع

تحركت إدارة الكلية بشكل فوري، حيث جرى إخلاء الطابق بالكامل خلال دقيقتين فقط، حفاظًا على سلامة الطلاب والعاملين، مع نقل الحالات للاطمئنان عليها داخل مستشفى الطوارئ بكلية الطب جامعة المنوفية.

متابعة طبية شاملة

رافقت القيادات الطبية الحالات المصابة، والتي شملت مدرسًا بالكلية و7 طلاب ومعاونًا و2 من مشرفي الأمن، حيث خضعوا لفحوصات طبية دقيقة وجلسات استنشاق أكسجين، مع تقديم الإسعافات الأولية والرعاية اللازمة وفق البروتوكولات المعتمدة، بحضور قيادات القطاع الطبي والمستشفيات الجامعية.

خروج جميع الحالات

أكدت إدارة المستشفيات الجامعية استقرار الحالة الصحية لجميع المصابين، وتحسن مؤشراتهم الحيوية بشكل كامل، حيث غادروا المستشفى بعد ساعتين فقط من المتابعة، عقب الاطمئنان التام عليهم.

تأكيدات رسمية

شددت الكلية على جاهزية أنظمة السلامة والتعامل السريع مع المواقف الطارئة، مؤكدة أن الواقعة لم تسفر عن أي مضاعفات، وأن سلامة الطلاب والعاملين تأتي في مقدمة أولوياتها.