قضت محكمة جنايات الإسماعيلية بالسجن المؤبد وتغريم عاطل مبلغ 20 ألف جنيه، بعد ثبوت تورطه في حيازة سلاح ناري وذخائر دون ترخيص، إلى جانب قنابل يدوية، وذلك بدائرة مركز شرطة أبوصوير.

تحريات أمنية تكشف نشاطًا إجراميًا

كشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء أحمد عليان، مدير المباحث الجنائية، عن نشاط إجرامي للمتهم، حيث وردت معلومات مؤكدة تفيد بحيازته أسلحة نارية واستخدامها في تأمين أعمال غير مشروعة.

كمين محكم وضبط المتهم

وبعد تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم تشكيل فريق بحث لرصد تحركات المتهم، حيث أُعد كمين أمني بإشراف المقدم محمد فؤاد، رئيس مباحث مركز أبوصوير، وبمشاركة معاونيه، أسفر عن ضبط المتهم.

العثور على أسلحة آلية وقنابل يدوية

وتم العثور بحوزته على بندقية آلية وعدد من الطلقات النارية، بالإضافة إلى قنابل يدوية، وهو ما أكد صحة التحريات بشأن نشاطه الإجرامي.

اعترافات المتهم

وبمواجهته، اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بهدف تأمين نشاطه غير المشروع وتحقيق أرباح غير قانونية، كما أرشد عن مصدر حصوله على تلك الأسلحة.

الإحالة والحكم

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، حتى صدر الحكم بالسجن المؤبد وتغريمه 20 ألف جنيه.