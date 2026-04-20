مُدان بحيازة ترسانة أسلحة.. السجن المؤبد لعاطل في أبوصوير بالإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

07:44 م 20/04/2026

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية بالسجن المؤبد وتغريم عاطل مبلغ 20 ألف جنيه، بعد ثبوت تورطه في حيازة سلاح ناري وذخائر دون ترخيص، إلى جانب قنابل يدوية، وذلك بدائرة مركز شرطة أبوصوير.

تحريات أمنية تكشف نشاطًا إجراميًا

كشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء أحمد عليان، مدير المباحث الجنائية، عن نشاط إجرامي للمتهم، حيث وردت معلومات مؤكدة تفيد بحيازته أسلحة نارية واستخدامها في تأمين أعمال غير مشروعة.

كمين محكم وضبط المتهم

وبعد تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم تشكيل فريق بحث لرصد تحركات المتهم، حيث أُعد كمين أمني بإشراف المقدم محمد فؤاد، رئيس مباحث مركز أبوصوير، وبمشاركة معاونيه، أسفر عن ضبط المتهم.

العثور على أسلحة آلية وقنابل يدوية

وتم العثور بحوزته على بندقية آلية وعدد من الطلقات النارية، بالإضافة إلى قنابل يدوية، وهو ما أكد صحة التحريات بشأن نشاطه الإجرامي.

اعترافات المتهم

وبمواجهته، اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بهدف تأمين نشاطه غير المشروع وتحقيق أرباح غير قانونية، كما أرشد عن مصدر حصوله على تلك الأسلحة.
الإحالة والحكم
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، حتى صدر الحكم بالسجن المؤبد وتغريمه 20 ألف جنيه.

فيديو قد يعجبك



بعد حكم النقض.. دفاع الشاب المصفوع من عمرو دياب: سنطالب بتعويض 15 مليون
حوادث وقضايا

بعد حكم النقض.. دفاع الشاب المصفوع من عمرو دياب: سنطالب بتعويض 15 مليون
"عروسة من شهرين ولسه متعينة".. تفاصيل جديدة في وفاة ممرضة داخل مستشفى
أخبار المحافظات

"عروسة من شهرين ولسه متعينة".. تفاصيل جديدة في وفاة ممرضة داخل مستشفى

"بتعوم في البحر".. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار على متن يخت
زووم

"بتعوم في البحر".. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار على متن يخت
"ضيفا علي".. ممدوح عباس يكشف كواليس مكالمته الهاتفية مع ياسين منصور
مصراوي ستوري

"ضيفا علي".. ممدوح عباس يكشف كواليس مكالمته الهاتفية مع ياسين منصور
احتفالًا بعيد تحرير سيناء.. المتحدث العسكري يعلن إطلاق سلسلة "حكاية بطل"
أخبار مصر

احتفالًا بعيد تحرير سيناء.. المتحدث العسكري يعلن إطلاق سلسلة "حكاية بطل"

نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
مستند.. ما هي الـ34 خدمة التي علقتها الحكومة على الممتنعين عن سداد النفقة؟
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
الإمارات تطلب من أمريكا دعمها بخط تبادل عملات.. ماذا نعرف عنه؟
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)