ترامب ساخرًا: الحصار جعل سفن إيران تبحث عن نفط في أمريكا

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تدوينة قصيرة وساخرة، على حسابه عبر منصة "تروث سوشيال"، اليوم الإثنين، علّق فيها على تداعيات الضغط العسكري والحصار على تحركات السفن الإيرانية، موجّها شكره للقيادة في طهران بأسلوبه التهكمي المعتاد.

وقال ترامب في منشوره: "لقد أجبرت القيادة الإيرانية مئات السفن على التوجه نحو الولايات المتحدة، وتحديدا إلى تكساس ولويزيانا وألاسكا، للحصول على النفط.. شكرا جزيلا لكم!".

ترامب يتمسك بالخيار العسكري

في غضون ذلك، أصدر دونالد ترامب، بيانا جديدا، منذ قليل، عبّر فيه عن ثقته المطلقة في المسار العسكري ضد إيران، مهاجما "وسائل الإعلام الكاذبة" التي اتهمها بمحاولة تزييف الحقائق وتصوير الولايات المتحدة في موقف ضعف.

بدأ ترامب، في منشور جديد له خلال ساعات على حسابه عبر منصة "تروث سوشيال"، اليوم الإثنين، بالتأكيد على أنه "ينتصر في الحرب وبفارق كبير"، مشيدا بأداء الجيش الأمريكي، كما شن هجوما لاذعا على صحف "نيويورك تايمز" الفاشلة، و"وول ستريت جورنال" المقززة، و"واشنطن بوست" التي وصفها بأنها أصبحت شبه بائدة، قائلا: "إذا قرأتم أخبارهم الكاذبة ستظنون أننا نخسر الحرب، لكن الحقيقة عكس ذلك تماما".

تدمير القدرات الإيرانية و"تغيير النظام"

وصف ترامب، حال العدو بأنه "مرتبك"، موضحا أن القوات الإيرانية تُدرك تماما أن بحريتها قد "مُسحت بالكامل"، وأن سلاحها الجوي قد شُل، كما أنها تفتقر إلى أي معدات دفاعية ضد الصواريخ أو الطائرات.

وتأتي تصريحات دونالد ترامب لترسخ استراتيجيته القائمة على "خنق" الداخل الإيراني عبر بوابة مضيق هرمز، مؤكدا أن الحصار لن يُرفع قبل التوقيع على "صفقة شاملة" تُنهي الطموح النووي لطهران.