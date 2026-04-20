عقدت شعبة السياحة والآثار بنقابة الصحفيين، مساء الأحد، اجتماعها الأول بمقر النقابة، برئاسة أحمد عثمان مهران، وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي المنتخب، وذلك لبحث ترتيبات العمل خلال الدورة الجديدة.

قائمة تشكيل هيئة مكتب شعبة السياحة والآثار بنقابة الصحفيين

أقر الأعضاء خلال الاجتماع، بالإجماع تشكيل هيئة مكتب الشعبة، إذ تم اختيار أحمد عثمان مهران رئيسًا، وعادل محمد أسامة الألفي نائبًا للرئيس، ومحمد طاهر عبد المقصود أبوشعيشع وكيلًا للشعبة، ومحمد لطفي شاكر أمينًا للصندوق، وشيرين سامح محمد الكردي عضوًا ومسؤولًا لشئون العضوية.

وأكدت هيئة المكتب، في أول اجتماعاتها، التزامها بالعمل الجماعي لخدمة الصحفيين المتخصصين في ملف السياحة والآثار، والدفاع عن حقوقهم المهنية، إلى جانب تطوير أدوات التغطية الإعلامية للقطاع بما يواكب أهميته.

اجتماع ثانٍ لمتابعة تشكيل اللجان

قررت الشعبة عقد اجتماعها الثاني يوم الإثنين 27 أبريل 2026 في تمام الساعة الخامسة مساءً، لمناقشة تشكيل اللجان المقترحة، وعدد من الملفات المهنية والتنظيمية ذات الصلة بأعضاء الشعبة.

وشددت الهيئة على أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة مهنية جديدة تقوم على الشفافية والتواصل المباشر مع الأعضاء، وتعزيز التعاون مع وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية، بما يدعم الصورة الحضارية لمصر.

إشادة بالعملية الانتخابية ودور الجمعية العمومية

أعربت هيئة المكتب، في سياق متصل، عن خالص شكرها وتقديرها للجنة المشرفة على انتخابات الشعبة، ولأعضاء الجمعية العمومية، مشيدةً بما شهدته العملية الانتخابية من شفافية ونزاهة، وما عكسه الإقبال من وعي مهني ومسؤولية نقابية.

وأكدت "الهيئة" أن هذا المشهد يمثل بداية قوية لعمل الشعبة خلال الفترة المقبلة، متعهدةً بالعمل بروح الفريق الواحد لخدمة الزملاء والارتقاء بالأداء المهني في تغطية ملف السياحة والآثار.

