قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لن ترفع الحصار البحري عن إيران حتى يتم التوصل إلى اتفاق، مؤكداً أن هذا الحصار يدمر طهران تماما.

وأضاف ترمب في منشور على منصة تروث سوشيال اليوم الأثنين، أن إيران تخسر نحو 500 مليون دولار يومياً بسبب الحصار البحري، معتبراً أن هذا الرقم لا يمكن تحمله حتى على المدى القصير.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه يحقق نصراً ساحقاً في الحرب بفارق كبير، وأن الأمور تسير بشكل ممتاز، مشيداً بأداء الجيش الأمريكي.

وأوضح ترامب، أن معظم قادة إيران السابقين اختفوا، معتبراً أن ذلك يمثل تغييراً للنظام.

وانتقد ترمب وسائل الإعلام التي وصفها بالكاذبة والمناهضة، متهماً إياها بتشجيع إيران وتمني النصر لها، مؤكداً أن ذلك لن يحدث أبداً وأن زمام الأمور بيده.