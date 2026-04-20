كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بسوهاج ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن سرقة شخص لهاتف محمول من داخل أحد معامل التحاليل الطبية.

فيديو لص المحمول في سوهاج

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر مالكة معمل تحاليل طبية مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، وبسؤالها أقرت بتضررها من الشخص الظاهر بمقطع الفيديو لسرقته هاتف محمول من المعمل ملكها بأسلوب المغافلة.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة طهطا) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابها وتم بإرشاده ضبط هاتف المحمول المستولى عليه.

استعراض خطير بسيارة ملاكي

في سياق منفصل، كشفت تحريات مباحث الإسكندرية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من أداء قائد سيارة "ملاكى" حركات استعراضية وتعطيل الحركة المرورية بأحد الطرق بالإسكندرية معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

تعطيل حركة المرور في الإسكندرية

بالفحص تبين أنه بتاريخ 16 أبريل الجارى تبلغ لقسم شرطة أول الرمل من طالب مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بتضرره من قائد سيارة ملاكى لقيامه بآداء حركات استعراضية وتعطيل الحركة المرورية بأحد الطرق بالإسكندرية.

أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (سائق– مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بقصد اللهو وتحفظت الشرطة على السيارة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

