نشب حريق داخل معهد الكبد القومي بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ما دفع قوات الحماية المدنية إلى التحرك السريع والدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمحاصرة النيران والسيطرة عليها.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد باندلاع الحريق داخل المعهد، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد كبير من سيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط الموقع لمنع اقتراب المواطنين وتأمين المنطقة بالكامل.

جهود السيطرة على النيران

بدأت فرق الإطفاء في التعامل مع ألسنة اللهب ومحاصرتها، في محاولة لمنع امتداد الحريق إلى باقي أجزاء المعهد، وسط حالة من الاستنفار الكامل بين القوات المشاركة في عمليات الإخماد.

متابعة ميدانية من قيادات الجامعة

انتقل رئيس جامعة المنوفية ونائبه إلى موقع الحريق داخل المعهد، لمتابعة الموقف ميدانيًا، والاطمئنان على الإجراءات المتخذة لضمان سلامة المرضى والأطقم الطبية داخل المبنى.

تأمين المرضى والعاملين

شهد محيط المعهد تواجدًا مكثفًا للقيادات الأمنية والتنفيذية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المرضى والعاملين، والتأكد من عدم وقوع أي خسائر بشرية.

حصر الخسائر وسبب الحريق

تواصل الأجهزة المختصة أعمال الفحص لحصر التلفيات الناتجة عن الحريق، والوقوف على أسبابه، بالتزامن مع استمرار جهود الإطفاء للسيطرة الكاملة على النيران.