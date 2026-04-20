أسدلت محكمة مستأنف الجنايات بالعدوة في محافظة المنيا، اليوم الإثنين، الستار على واحدة من أبشع الجرائم الإنسانية، برفض الطعن المقدم من المتهم بقتل طفل بمركز بني مزار، وتأييد حكم الإعدام الصادر بحقه، بتهمة اختطاف المجني عليه وقتله وإلقاء جثته في المجرى المائي إثر خلافات مع جده.

قرار المحكمة وتشكيل الهيئة

عقدت جلسة المحكمة برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين علاء الدين عامر أحمد، ومحمد فتحي السيد، وبحضور أمانة سر كل من محمد جمعة، وخالد محمد عبد الغني، حيث استعرضت الهيئة تفاصيل الطعن قبل أن تصدر قرارها النهائي بتأييد العقوبة القصوى للمتهم.

تفاصيل الجريمة البشعة

تعود وقائع القضية إلى يوم 30 يوليو من العام الماضي، حينما تجرد المتهم "ع. م" (38 سنة) من مشاعر الإنسانية، وأقدم على خطف الطفل "ي. هـ" الذي لم يتجاوز عمره 3 سنوات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم أوهم الصغير باصطحابه في نزهة للتنزه، وبمجرد وصولهما إلى منطقة مهجورة، قام بإنهاء حياته بدم بارد، ثم ألقى جثته في إحدى الترع لإخفاء معالم جريمته.

كواليس التحريات ودوافع الانتقام

أثبتت تحريات المباحث الجنائية أن الدافع وراء الجريمة كان "انتقامياً"؛ نتيجة خلافات سابقة بين المتهم وجد الطفل. وبناءً على التحريات الدقيقة وتتبع خط سير المتهم، تم إلقاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لتتم إحالته إلى المحاكمة الجنائية التي انتهت برفض طعنه وتأييد حكم القصاص.