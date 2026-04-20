"خطفه ورماه في الترعة".. قرار قضائي جديد ضد المتهم بقتل طفل بالمنيا

كتب : جمال محمد

05:43 م 20/04/2026

محكمة مستأنف الجنايات

أسدلت محكمة مستأنف الجنايات بالعدوة في محافظة المنيا، اليوم الإثنين، الستار على واحدة من أبشع الجرائم الإنسانية، برفض الطعن المقدم من المتهم بقتل طفل بمركز بني مزار، وتأييد حكم الإعدام الصادر بحقه، بتهمة اختطاف المجني عليه وقتله وإلقاء جثته في المجرى المائي إثر خلافات مع جده.

قرار المحكمة وتشكيل الهيئة

عقدت جلسة المحكمة برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين علاء الدين عامر أحمد، ومحمد فتحي السيد، وبحضور أمانة سر كل من محمد جمعة، وخالد محمد عبد الغني، حيث استعرضت الهيئة تفاصيل الطعن قبل أن تصدر قرارها النهائي بتأييد العقوبة القصوى للمتهم.

تفاصيل الجريمة البشعة

تعود وقائع القضية إلى يوم 30 يوليو من العام الماضي، حينما تجرد المتهم "ع. م" (38 سنة) من مشاعر الإنسانية، وأقدم على خطف الطفل "ي. هـ" الذي لم يتجاوز عمره 3 سنوات.
وكشفت التحقيقات أن المتهم أوهم الصغير باصطحابه في نزهة للتنزه، وبمجرد وصولهما إلى منطقة مهجورة، قام بإنهاء حياته بدم بارد، ثم ألقى جثته في إحدى الترع لإخفاء معالم جريمته.

كواليس التحريات ودوافع الانتقام

أثبتت تحريات المباحث الجنائية أن الدافع وراء الجريمة كان "انتقامياً"؛ نتيجة خلافات سابقة بين المتهم وجد الطفل. وبناءً على التحريات الدقيقة وتتبع خط سير المتهم، تم إلقاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لتتم إحالته إلى المحاكمة الجنائية التي انتهت برفض طعنه وتأييد حكم القصاص.

حوادث المنيا مقتل طفل بالمنيا جنايات المنيا قضية طفل بني مزار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

3 أبراج لا تخدعها الكلمات.. حدس قوي يقرأ ما وراء الوجوه
نصائح طبية

3 أبراج لا تخدعها الكلمات.. حدس قوي يقرأ ما وراء الوجوه
رئيس شعبة الذهب يكشف أسباب تراجع الأسعار عالميًا
اقتصاد

رئيس شعبة الذهب يكشف أسباب تراجع الأسعار عالميًا
"مرتبك كام يا مجدي؟".. نهاد أبوالقمصان: ضباط الجيش والشرطة اللي بعرف أثبت
أخبار مصر

"مرتبك كام يا مجدي؟".. نهاد أبوالقمصان: ضباط الجيش والشرطة اللي بعرف أثبت
هل يجوز دفن المرأة والرجل في قبر واحد؟.. عضوة بالأزهر للفتوى تجيب
فتاوى متنوعة

هل يجوز دفن المرأة والرجل في قبر واحد؟.. عضوة بالأزهر للفتوى تجيب
ترامب ساخرًا: الحصار جعل سفن إيران تبحث عن نفط في أمريكا
شئون عربية و دولية

ترامب ساخرًا: الحصار جعل سفن إيران تبحث عن نفط في أمريكا

نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
مستند.. ما هي الـ34 خدمة التي علقتها الحكومة على الممتنعين عن سداد النفقة؟
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
الإمارات تطلب من أمريكا دعمها بخط تبادل عملات.. ماذا نعرف عنه؟
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)