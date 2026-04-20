"شقى سنين الغربة راح".. حريق يلتهم شقة عريس قبل زفافه بأيام في الشرقية

كتب : ياسمين عزت

04:10 م 20/04/2026
    العريس صاحب الشقة المحترقة
خيمت حالة من الحزن على أهالي مدينة القرين بمحافظة الشرقية، بعد اندلاع حريق هائل داخل شقة عريس قبل أيام قليلة من حفل زفافه، ما أسفر عن احتراق الشقة بالكامل وتدمير جهاز العروسين الذي جرى تجهيزه بعد سنوات من العمل والادخار.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز شرطة القرين التابع لمركز أبو حماد بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة أحد الشباب، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على النيران، دون وقوع إصابات بشرية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبحسب روايات الأهالي، فإن الشقة مملوكة لشاب يُدعى "محمود سليم"، كان يستعد لإتمام زفافه خلال أيام، بعدما انتهى من تجهيز شقته بالكامل، إلا أن الحريق أتى على كل محتوياتها، وحول فرحته المنتظرة إلى صدمة كبيرة.

وفي مشهد مؤثر، قال العريس: "شقى سنين راح في لحظة، كل اللي عملته في الغربة ضاع، لكن الحمد لله راضي بقضاء ربنا".

العريس الشاب يرفض التبرعات:

وفي لفتة إنسانية، أطلق عدد من شباب وأهالي مدينة القرين مبادرة لجمع تبرعات لمساعدة العريس وتعويض خسائره، إلا أن الشاب أعلن رفضه لفكرة جمع التبرعات، مفضلًا الاعتماد على نفسه رغم حجم الخسائر الكبيرة.

ولا تزال الواقعة تثير تعاطفًا واسعًا بين الأهالي، الذين أكدوا دعمهم الكامل للعريس معنويًا، مؤكدين وقوفهم بجانبه حتى يتجاوز هذه المحنة ويستعيد فرحته من جديد.

حريق شقة عريس مدينة القرين حوادث الشرقية اليوم حريق قبل الفرح حريق جهاز العروسين

